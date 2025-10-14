본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

사건사고

영상 속 李대통령 "삶을 바꿀 기회, 최소 2400만원 보장"…경찰, 가짜 AI 영상에 내사 착수

박지수인턴기자

입력2025.10.14 21:22

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경찰, 자체 확인 후 내사 착수
외국인이 제작했을 가능성도 제기

AI로 만든 가짜 영상 속 이재명 대통령이 투자를 권유하는 모습. 페이스북 캡처

AI로 만든 가짜 영상 속 이재명 대통령이 투자를 권유하는 모습. 페이스북 캡처

AD
원본보기 아이콘

이재명 대통령의 얼굴과 목소리를 활용해 특정 투자 플랫폼을 추천하는 AI 가짜 뉴스 영상이 온라인에서 확산하자 경찰이 내사에 착수했다.


14일 경기남부경찰청 사이버수사과는 AI 기반 투자 플랫폼 '이퀄룸(EquiloomPRO)'을 조사 대상으로 내사에 들어갔다고 밝혔다. 이퀄룸은 SNS에 AI로 제작한 동영상과 인터뷰를 올리며 매월 안정적 수익을 보장한다고 주장, 투자자를 유혹해 사기 행각을 벌였다.

영상에서 앵커는 이퀄룸이 마치 정부 인증 투자처인 것처럼 소개한다. 이에 이 대통령이 등장해 "삶을 바꿀 기회다. 월 30만 원 투자 시 2400만~3000만 원을 벌 수 있다"고 권유한다. 이 대통령은 18세 이상 국민이면 누구나 투자해 큰 수익을 낼 수 있다고 강조하기도 한다.


영상 곳곳에서는 문법 오류와 어눌한 발음이 나타난다. 이 때문에 외국인이 제작했을 가능성도 제기된다.


경찰은 대통령의 얼굴과 목소리를 이용한 AI 가짜 뉴스라는 점에서 사안을 심각하게 보고, 지난 13일 투자 사기 사건으로 내사를 시작했다. 관계자는 "내사 착수 사실 외에는 공개할 수 없다"면서도 "확인된 동영상과 인터뷰는 총 두 건 정도"라고 밝혔다.




박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아버님 아파트에 모실 걸"…'사망 위험' 높아지는 주거 형태 따로 있었네 "아버님 아파트에 모실 걸"…'사망 위험' 높아지는... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"하와이보다 뜨겁다"…한국인 몰려가는 '세계 3위 섬'의 정체

무방비로 캄보디아 위험지역 들어간 BJ, 조마조마 생방송 보니…

“서랍 속 아이폰이 2천만원?” 수천만~수억원 은퇴자금 번다

"尹 부부, 프랑스 순방 때 반려견 머물 호텔 스위트룸 요구"

"진짜 징글징글하다" 공용주차장 바닥 뚫은 민폐 캠핑족 '공분'

천당 아래 분당, 분당 아래는 여기?…구축 아파트 경매 후끈

'록시땅' 가성비 최악…그럼 바디워시 만족도 1위는?

새로운 이슈 보기