영상 속 李대통령 "삶을 바꿀 기회, 최소 2400만원 보장"…경찰, 가짜 AI 영상에 내사 착수

AI로 만든 가짜 영상 속 이재명 대통령이 투자를 권유하는 모습.

이재명 대통령의 얼굴과 목소리를 활용해 특정 투자 플랫폼을 추천하는 AI 가짜 뉴스 영상이 온라인에서 확산하자 경찰이 내사에 착수했다.

14일 경기남부경찰청 사이버수사과는 AI 기반 투자 플랫폼 '이퀄룸(EquiloomPRO)'을 조사 대상으로 내사에 들어갔다고 밝혔다. 이퀄룸은 SNS에 AI로 제작한 동영상과 인터뷰를 올리며 매월 안정적 수익을 보장한다고 주장, 투자자를 유혹해 사기 행각을 벌였다.

영상에서 앵커는 이퀄룸이 마치 정부 인증 투자처인 것처럼 소개한다. 이에 이 대통령이 등장해 "삶을 바꿀 기회다. 월 30만 원 투자 시 2400만~3000만 원을 벌 수 있다"고 권유한다. 이 대통령은 18세 이상 국민이면 누구나 투자해 큰 수익을 낼 수 있다고 강조하기도 한다.

영상 곳곳에서는 문법 오류와 어눌한 발음이 나타난다. 이 때문에 외국인이 제작했을 가능성도 제기된다.

경찰은 대통령의 얼굴과 목소리를 이용한 AI 가짜 뉴스라는 점에서 사안을 심각하게 보고, 지난 13일 투자 사기 사건으로 내사를 시작했다. 관계자는 "내사 착수 사실 외에는 공개할 수 없다"면서도 "확인된 동영상과 인터뷰는 총 두 건 정도"라고 밝혔다.





박지수 인턴기자



