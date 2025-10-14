전남 '염전노예' 이미지 불식…인권강화 개선 집중

전남도, 염전 근로자 근로실태 조사 중간보고회

근로자·고용주 대상 면접조사…실태 파악 최선

전라남도는 14일 도청 서재필실에서 '염전 근로자 근로실태 조사' 중간보고회를 진행했다. 전남도 제공

전라남도는 14일 도청 서재필실에서 '염전 근로자 근로 실태 조사' 중간보고회를 열고, 그동안의 추진상황과 조사 결과를 공유하며 염전 근로환경 개선을 위한 실질적 방안을 논의했다.

이날 보고회에선 전남도, 영광·신안군 관련 부서를 비롯해 고용노동부 목포지청, 전남경찰청, 전남도 인권위원회, 전남연구원 등 20여 명이 참석한 가운데 조사 추진 경과와 주요 결과를 검토하고, 향후 근로환경 개선을 위한 다양한 의견을 나눴다.

실태조사는 도내 염전 근로자의 인권침해 실태를 정확히 파악하고 근로환경 개선을 위한 정책 기반을 마련하기 위해 전남연구원이 지난 4월부터 근로자와 고용주를 대상으로 면접조사와 심층 인터뷰를 실시 중이며, 오는 11월까지 진행된다.

조사 주요 내용은 ▲염전 근로자의 취업 경로 ▲생활 및 근로환경 ▲임금 지급 실태 ▲인권 침해 여부 등이며, 현장 중심의 조사 방식으로 근로자 처우 실태를 세밀히 파악하는 데 중점을 뒀다.

박영채 전남도 해양수산국장은 "염전근로자에 대한 인권침해 사례 근절과 부정적 이미지 개선을 위해선 근본적인 원인 분석과 현장 중심의 정책 수립이 필요하다"며 "앞으로도 염전 근로자의 인권 보호와 노동환경 개선을 위한 실질적인 대책 마련에 최선을 다하겠다"고 말했다.

전남도는 2021년 인권침해 사건 발생 이후 재발 방지와 예방을 위해 제도를 보완하고 현장을 점검하는 등 개선 노력을 지속해 왔으며, '찾아가는 인권 교육' 운영과 '염전근로자 안심숙소 및 쉼터' 지원 등 근로자 인권 보호와 노동환경 개선을 위한 다양한 정책을 추진하고 있다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



