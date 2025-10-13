본문 바로가기
동대문구 대표단, 中 베이징시 옌칭구 공식 방문

김민진기자

입력2025.10.13 16:01

문화관광·스포츠 등 협력 가능성 모색

서울 동대문구는 이필형 구청장 등 17명이 지난 10~12일 2박 3일간의 일정으로 중국 베이징시 옌칭구를 공식 방문해 교류 확대와 협력 방안을 논의했다고 13일 밝혔다.

베이징 세계원예박람회장 방문 기념촬영. 동대문구 제공.

베이징 세계원예박람회장 방문 기념촬영. 동대문구 제공.

1997년 자매결연 체결 이후 두 도시는 지속적인 우호 교류를 이어왔으며, 이번 방문은 2019년 마지막 만남 이후 6년 만에 성사된 대면 교류다. 대표단은 팔당령 야간장성, 석협촌, 베이징 세계원예박람회장, 옌칭 올림픽공원 등을 시찰하며 두 도시의 협력 가능성을 모색했다.


이필형 동대문구청장은 "이제는 단순한 우호 방문을 넘어 실질적 성과를 만들어낼 구체적인 액션플랜이 필요한 시점"이라며 "시장, 교육 등 실무 중심 교류 채널을 신속히 구축해 양 구가 상호 강점을 살리는 협력 관계를 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.

이 구청장은 "해외 교류는 외유가 아닌 실적성과 창출의 과정"이라며 "옌칭구와의 교류 협력을 계기로 교육, 도시, 문화 전반에 걸친 동대문형 국제협력모델을 구축해 나가겠다"고 강조했다.


이번 방문을 계기로 동대문구는 내년 상반기 옌칭구 대표단 초청행사를 준비해 사람 중심의 지속 가능한 지방외교 기반을 본격화할 예정이다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
