본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

'안전·보건·회복탄력' 꽉 잡았다… 부산항만공사, 국제항만협회 '지속가능어워드' 부분별 1위

영남취재본부 김용우기자

입력2025.10.10 12:11

시계아이콘01분 00초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2019년·2023년 이어 3번째 수상

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 내건 안전·보건·재난관리 통합 전략이 '제7회 지속가능어워드(WPSP)'에서 여러 상을 거머쥐었다.


공사는 지난 7일부터 9일까지 일본 고베에서 열린 국제항만협회(IAPH) 세계총회(World Ports Conference)에서 '부산항의 안전·보건·재난관리 통합 전략'이 '제7회 지속가능어워드(WPSP)' 안전·보건·회복탄력성 부문 1위를 수상했다고 10일 알렸다.

국제항만협회(International Association of Ports & Harbors)는 세계 항만을 대표하는 최대 규모의 국제협의체로 글로벌 항만 정책과 기준 수립에 중요한 역할을 맡고 있다. 협회는 유엔 지속가능발전목표(SDGs)의 항만 분야 실현을 위해 2018년부터 매년 지속가능어워드(WPSP, World Ports Sustainability Program)를 개최해 왔다.

수상소감을 밝히는 부산항만공사 송상근 사장.

수상소감을 밝히는 부산항만공사 송상근 사장.

AD
원본보기 아이콘

올해는 ▲기후·에너지 ▲디지털화 ▲환경보호 ▲인프라 ▲지역사회 공헌 ▲안전·보건·보안 등 6개 부문에서 부문별 1위 수상작을 선정했다.


부산항만공사는 노·사·정 협력을 기반으로 국내 최초 '항만안전 체험관'을 설립하고 AI 기반 위험 감지·대응 시스템을 도입하는 등 항만 현장의 안전 역량을 강화해왔다. 또 LNG·메탄올 벙커링과 화물 하역 동시 작업 시 무사고를 달성하고 열사병 예방·정신건강·근골격계 관리 프로그램 등을 운영하며 근로자 보건관리 수준을 높였다.


그 결과 부산항은 2024년 기준 중소 협력업체와의 안전사고 예방체계 강화를 통해 중대재해 'Zero'와 산업재해 81% 감소를 달성했다. 재난에 따른 인명 피해 'Zero'와 물적 피해 76% 감소라는 뚜렷한 성과도 거뒀다.

국제항만협회는 시상식 보도자료를 통해 "부산항의 사례는 기술과 혁신이 결합해 근로자의 안전과 복지를 실현한 전략적으로 매우 탄탄하고 균형 잡힌 프로젝트"라고 평가했다.


부산항만공사는 이런 노력을 인정받아 해양수산부 산하 공공기관 중 최초로 고용노동부 '근로자 건강증진활동 우수사업장'에 선정됐으며 행정안전부 '안전한국훈련'에서 3년 연속 우수기관 표창을 수상하는 등 모범 기관으로 자리매김했다.


송상근 부산항만공사 사장은 "이번 수상은 정부, 공사, 업계가 함께 힘을 모아 항만 현장의 안전과 근로자의 건강을 지켜낸 결과"라며 "부산항의 경험과 모범 사례가 전 세계 항만의 안전하고 회복 탄력적인 발전에 기여하길 기대한다"고 말했다.


국제항만협회는 1955년 설립된 세계 최대 항만 관리자·관계자 국제기구로 90여개국 340여개 항만 및 관계기관이 회원으로 가입돼 있다. 협회는 유엔 산하 5개 전문기구와 1개 정부간기구의 공식 자문기관으로 활동하고 있다.

'안전·보건·회복탄력' 꽉 잡았다… 부산항만공사, 국제항만협회 '지속가능어워드' 부분별 1위 원본보기 아이콘




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]철판 3.2㎜라더니 2.8㎜ 딱 잡아낸 매의 눈 LH '명장'…3년간 중대하자 68% 줄였다[LH민참아파트] [단독]철판 3.2㎜라더니 2.8㎜ 딱 잡아낸 매의 눈 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

2주간 산후조리원 비용이 4020만원…'강남 D 산후조리원, 최저가보다 33.5배 비싸'

예상가의 4배, 10분만에 낙찰…경매 나온 아인슈타인 최애 소장품

"연예인은 축의금 1000만원 한다?"…딘딘, 현실 액수 공개

마크롱의 위기…떠오르는 극우 '르펜'

해외직구 어린이용 헬멧서 나온 발암 물질… 기준치 746배

노벨상 인증 '양자 컴퓨터'…"될까가 아니라 언제냐의 문제"

긴 연휴 복구 '총력전'…시스템 복구율 30.2%

새로운 이슈 보기