본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

신상진 성남시장 “조희대 대법원장 찍어내려는 자들, 민주주의의 적”

이종구기자

입력2025.10.06 21:27

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"경찰의 과잉충성이 빚은 촌극일까? 파쇼의 서곡일까?"
"사법부 독립 훼손 우려…삼권분립이 민주주의 근간" 강조

신상진 성남시장이 최근 조희대 대법원장을 둘러싼 정치권의 압박 움직임에 대해 "법관의 최고수장을 국회로 불러내 찍어내려는 자들은 민주주의의 적(敵)이며 이미 파쇼와 입맞춤한 자들"이라고 강하게 비판했다.

신상진 성남시장 페이스북홈페이지 캡처.

신상진 성남시장 페이스북홈페이지 캡처.

AD
원본보기 아이콘

신상진 시장은 6일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "사필귀정이다. 경찰의 과잉 충성이 빚어낸 촌극인지, 파쇼의 서곡일까. 이래서 삼권분립이 민주주의의 근간이고, 법원의 완전한 독립이 그 기초"라고 적었다.


신상진 시장은 최근 여야 간에 불거진 조희대 대법원장 관련 논란을 겨냥해 "사법부의 독립은 민주주의의 마지막 보루"라며 "정치가 사법부를 길들이려는 시도는 국민이 용납하지 않을 것"이라고 경고했다.

신 시장의 이 같은 발언은 최근 조 대법원장을 상대로 한 정치권의 공세가 거세지면서 사법부 독립 훼손 우려가 커지는 상황에서 나온 것이다. 여야가 대법원 행정 문제를 놓고 대립하는 가운데 일각에서는 국회 출석 요구 등으로 사법부를 압박하는 행태가 삼권분립 원칙에 반한다는 지적이 제기되고 있다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]"한국은 투자 안하고 비싸게 만들어" 어쩌나…로봇 구동부품 98% 日 의존[미래 소부장 의존] [단독]"한국은 투자 안하고 비싸게 만들어" 어쩌나... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"신의 계시로 창업"한 이 기업, 비트코인 쥐고 훨훨 날았다

"다이소에서 1000원이면 사는데, 이게 162만원?"…발렌시아가 새 팔찌 또 논란

"10월에 이런 날씨 처음"…에베레스트 등산객 수백명 고립

"투자도 대신 다 해준다는데, 또 나만 뒤쳐지나"…버거운 성인들 60% '불안' 호소

남성의 새 필수품 '이것'…일본 남성 44%가 사용한다

"이러다 다 죽어"…'990원 소금빵' 닮은 꼴 '470원 바게트' 터졌다

2030세대 '대장암' 확 늘어난 원인은…

새로운 이슈 보기