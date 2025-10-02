간식업체 찾습니다… 부산시, 특별판매전 '간식로드인 부산' 개최

10월 16일까지 지역기업 모집



부산 특색·맛 담은 다양한 간식

부산시가 지역 디저트 기업의 판로 확대를 위해 여는 특별 판매전에 참여할 기업을 찾는다.

부산시는 오는 10월 31일부터 11월 6일까지 롯데백화점 부산본점 지하 1층 팝업존에서 '2025 동행축제와 함께하는 간식로드 인(in) 부산'을 개최한다고 2일 알렸다. 행사에서 부산 지역 중소기업·소상공인이 참여해 빵, 쿠키, 떡, 음료 등 다양한 간식 제품을 선보인다.

이번 판매전은 중소벤처기업부가 주관하는 전국 규모 소비 촉진 행사 '2025 동행축제'와 연계해 마련됐다. 부산시와 부산지방중소벤처기업청, 부산경제진흥원, 롯데백화점이 공동 주관하며 지역 중소기업과 소상공인의 브랜드 홍보와 판로 개척을 지원한다.

참여 대상은 부산에 사업자등록을 한 중소기업·소상공인 가운데 디저트 제품을 판매하는 업체다. 참여를 원하는 기업은 오는 16일까지 부산경제진흥원 누리집 공고문을 참고해 전자우편으로 신청하면 된다. 행사 적합성과 시장성 등을 종합 심사해 최종 참여 기업이 확정된다.

시는 참여 업체가 직접 소비자와 만날 수 있도록 매대 설치, 공간 조성, 홍보 등을 지원한다. 판매 수수료는 15%다.

김봉철 부산시 디지털경제실장은 "이번 특별 판매전이 지역 기업이 대형 유통망에 진출해 브랜드 인지도를 높이고 실질적인 판로를 넓히는 계기가 되길 바란다"며 "경쟁력 있는 기업들의 적극적인 참여를 기대한다"고 말했다.

지난달 신세계 센텀시티에서 열린 부산살림마켓 모습. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>