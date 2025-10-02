본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

간식업체 찾습니다… 부산시, 특별판매전 '간식로드인 부산' 개최

영남취재본부 김용우기자

입력2025.10.02 14:47

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

10월 16일까지 지역기업 모집

부산 특색·맛 담은 다양한 간식

부산시가 지역 디저트 기업의 판로 확대를 위해 여는 특별 판매전에 참여할 기업을 찾는다.


부산시는 오는 10월 31일부터 11월 6일까지 롯데백화점 부산본점 지하 1층 팝업존에서 '2025 동행축제와 함께하는 간식로드 인(in) 부산'을 개최한다고 2일 알렸다. 행사에서 부산 지역 중소기업·소상공인이 참여해 빵, 쿠키, 떡, 음료 등 다양한 간식 제품을 선보인다.

이번 판매전은 중소벤처기업부가 주관하는 전국 규모 소비 촉진 행사 '2025 동행축제'와 연계해 마련됐다. 부산시와 부산지방중소벤처기업청, 부산경제진흥원, 롯데백화점이 공동 주관하며 지역 중소기업과 소상공인의 브랜드 홍보와 판로 개척을 지원한다.


참여 대상은 부산에 사업자등록을 한 중소기업·소상공인 가운데 디저트 제품을 판매하는 업체다. 참여를 원하는 기업은 오는 16일까지 부산경제진흥원 누리집 공고문을 참고해 전자우편으로 신청하면 된다. 행사 적합성과 시장성 등을 종합 심사해 최종 참여 기업이 확정된다.


시는 참여 업체가 직접 소비자와 만날 수 있도록 매대 설치, 공간 조성, 홍보 등을 지원한다. 판매 수수료는 15%다.

김봉철 부산시 디지털경제실장은 "이번 특별 판매전이 지역 기업이 대형 유통망에 진출해 브랜드 인지도를 높이고 실질적인 판로를 넓히는 계기가 되길 바란다"며 "경쟁력 있는 기업들의 적극적인 참여를 기대한다"고 말했다.

지난달 신세계 센텀시티에서 열린 부산살림마켓 모습.

지난달 신세계 센텀시티에서 열린 부산살림마켓 모습.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아파트인데 크루즈서 사는 것 같네"...'그사세' 유럽저택급 풍경에 입이 떡[르포][부동산AtoZ] "아파트인데 크루즈서 사는 것 같네"...'그사세' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

깨끗한 줄 알고 돈 주고 사 마셨는데…미세플라스틱 '범벅'

사람들 향해 플래시 정조준…과잉경호 논란 변우석 경호업체 벌금형

조민, 면세점 입점 특혜설에 "정상적 상업 거래 과정…법적 대응"

"오마이 갓, 합성?" 李 대통령 올린 사진에 BTS RM '깜짝'

또 화장실 때문에…파리발 워싱턴행 美 항공기 이륙 1시간 만에 회항

수사관 1인당 보유사건 27.6건…경찰은 이미 과부하

"투표하라는 건지 약 올리는 건지"…재외국민 투표제 지적한 李대통령

새로운 이슈 보기