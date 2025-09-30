"외환당국 환율 방어" 2분기 시장서 7.97억달러 순매도

한은, 올해 2분기 시장안정조치 내역 공개

외환당국이 지난 2분기 환율 방어를 위해 시장에서 7억9700만달러를 순매도했다.

30일 한국은행이 공개한 '2025년 2분기 시장안정조치 내역'에 따르면 외환당국이 지난 2분기 시장안정화를 위해 외환시장에서 실시한 외환 순거래액은 -7억9700만달러다. 총 매수액에서 총 매도액을 뺀 순거래액이 마이너스(-)를 기록했다는 건 외환당국이 외환시장에서 달러화를 순매도했다는 의미다. 외환당국은 통상 환율 변동성이 과도하면 시장안정화를 위해 시장에 개입한다.

외환당국은 지난해 1분기와 2분기 각각 18억1500만달러, 57억9600만달러를 순매도했다. 3분기에는 1억9200만달러를 순매수한 후, 4분기에 환율이 급등으로 37억5500만달러를 순매도했다. 올해 1분기 역시 환율 급등에 29억6000만달러를 순매도했다.

한은과 기획재정부는 2019년 3분기부터 외환당국의 분기별 순거래액을 공개하고 있다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr



