본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

동서학원 박동순 이사장, 영국 맨체스터대 세계여성총장회의 유럽포럼서 기조연설

영남취재본부 김용우기자

입력2025.09.30 11:17

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

동서학원 박동순 이사장이 세계 대학총장 등 여성고등교육 리더들의 토론에 참석해 기조연설을 했다.


동서대는 박 이사장이 지난 25~27일 영국 맨체스터대학에서 개최된 세계대학여성총장회의(World Women University Presidents Forum, WWUPF) 유럽포럼 연사로 초청돼 "From Vision to Impact: Dongseo Educational Foundation's first 60years and beyond in shaping future education"을 발표했다고 30일 알렸다.

동서학원 박동순 이사장, 영국 맨체스터대 세계여성총장회의 유럽포럼서 기조연설
AD
원본보기 아이콘

30개국 100여명이 참석한 이번 포럼은 2000년부터 2~3년마다 열리는 여성고등교육 리더들의 토론의 장이다. 올해는 1824년 개교 이후 25명의 노벨상수상자를 배출한 명문 맨체스터대학에서 개최됐다.

이번 행사에 맨체스터 대학의 첫 여성총장을 지낸 낸시 로스웰(Nancy Rothwell)교수, 난징 전매대 왕경신(Gengxin Wang)총장, 볼리비아 도밍고 사비오 사립대학(Privada Domingo Savio)의 파올라 페리컴(Paola Pericom)총장을 포함한 아시아, 유럽, 북미, 남미, 아프리카를 대표하는 고등교육계 여성리더들이 참가해 열띤 토론과 교류, 소통의 시간을 진행했다.


박동순 이사장은 "동서학원 3개 대학인 동서대·경남정보대·부산디지털대는 AI 시대를 맞아 창의성·적응력·윤리적 판단과 같은 지속가능 역량(durable skills)을 중심으로 교육 생태계를 확장하고 미네르바 프로젝트와 파트너십으로 글로벌 경험 학습을 강화해가고 있다"고 말했다.


박 이사장은 "동서학원은 지난 60년의 비전과 성과를 발판 삼아 앞으로도 세계를 선도하는 미래형 대학 모델을 구축해 나갈 것"이라고 힘줬다.




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

후진하다 주차장 기둥에 '쓱'…흠집, 하루 기다리니 스스로 사라졌다 후진하다 주차장 기둥에 '쓱'…흠집, 하루 기다리... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'보석' 같은 여행지 있었네"남들 가는 식상한 곳 말고, 여기요 여기"

"없어서 못 사요" 뮷즈 대박에…'연봉 최대 10%' 인센티브 받는다

"여행의 주인공은 댕댕이"…반려동물 눈 높이 맞춘 호캉스

구글·아마존에 도전장…챗GPT '즉시 결제' 기능 탑재

애플 워치, 韓 수면 무호흡 기능 추가…사용 가능한 기종은?

韓 대학 갈피 못 잡는 사이에고유 강점 살리는 해외 대학들

채상병특검, '이종섭 도피 의혹' 심우정 前검찰총장 소환

새로운 이슈 보기