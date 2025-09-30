본문 바로가기
영덕군, 추석 연휴 환경오염행위 특별감시 시행

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.30 10:45

경북 영덕군은 추석 연휴 전후 환경오염 사고를 예방하기 위해 다음 달 14일까지 환경오염 취약지역과 시설에 대한 특별감시 활동을 시행한다.


이를 위해 영덕군은 3조 6명으로 구성된 특별감시반을 편성해 환경오염 물질 배출업소에 사전 계도와 자율점검을 유도하고, 상수원 수계와 오염이 우려되는 하천 등에 대한 순찰을 강화할 계획이다.

특히 영덕군은 효과적인 환경오염 예방과 실효성 있는 특별감시를 위해 상황실과 환경오염행위 신고 창구를 운영한다.


김광열 군수는 "특별점검반 운영을 통해 비상 감시체계를 구축함으로써 추석 연휴 공백을 최소화하고 환경오염 사고를 방지해 군민들께서 안전하고 쾌적한 환경에서 추석 연휴를 보낼 수 있도록 착실히 살피겠다"라고 말했다.

영덕군청.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
