호반그룹, 추석 앞두고 협력사 거래대금 1178억원 조기 지급

경기 침체·고금리·원자재 가격 부담 완화 목적

건설계열 10월 10일 예정 대금, 9일 앞당겨 지급

대한전선은 이미 조기 지급 완료…계열사 전체 확대

호반 “협력사와 함께 성장하는 기반 강화하겠다”

호반그룹이 추석을 앞두고 협력사와의 상생을 위해 총 1178억 원 규모의 거래대금을 조기 지급한다고 30일 밝혔다. 이번 조치는 최근 경기 침체와 고금리, 원자재 가격 상승 등으로 어려움을 겪는 협력사들의 자금 운용을 돕기 위해 마련됐다.

호반그룹 양재동 사옥.

호반건설, 호반산업 등 호반그룹 건설계열은 10월 10일 지급 예정이던 거래대금을 이보다 9일 앞당겨 오는 1일 전액 현금으로 집행한다. 이에 앞서 대한전선도 협력사에 대한 거래대금 조기 지급을 완료했다.

호반그룹은 명절 등 협력사들의 자금 수요가 집중되는 시기에 맞춰 꾸준히 대금을 조기 지급해왔다. 호반그룹 관계자는 "이번 조기 지급이 협력사들의 운영 부담을 덜고 안정적인 성장을 이어가는 데 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 협력사와 함께 성장해 나갈 수 있는 기반을 더욱 강화하겠다"고 말했다.

한편 호반그룹은 상생경영을 최우선 가치로 삼고 다양한 협력사 지원 활동을 펼치고 있다. 지난 2018년부터 대·중소기업 및 농어촌 상생협력 기금에 999억 원 이상을 출연했다. 우수 협력사 포상, 임직원 교육 및 ESG 컨설팅 지원 등 여러 상생 프로그램을 운영 중이다.





