본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

울산시, AI 컴퓨팅센터 유치 공식화… 'U-NEXT 인공지능 협의회' 출범

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.30 08:47

시계아이콘00분 56초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

공동 민관협력기구 출범, 국가 인공지능(AI) 컴퓨팅센터 유치 공식화

울산시는 30일 오후 3시 시청 본관 1층 로비에서 '유-넥스트 인공지능 협의회(U-NEXT AI 포럼)' 출범식을 개최한다.


이날 출범식에는 김두겸 울산시장, 이성룡 시의회 의장, 지역 국회의원, 기업·대학·연구기관 관계자 등 100여명이 참석한 가운데 열린다.

행사는 △이상(비전) 홍보영상 △인공지능(AI) 수도 이행안(로드맵) 발표 △공동위원장 인사 △출범 공식화 순으로 진행된다.


이번 협의회(포럼)는 산·학·연·관을 아우르는 공식 협력 민관협력기구(거버넌스)로 지난 8월 '인공지능(AI) 수도 울산' 비전 선포에 이어 실행 주체를 본격 가동하는 의미를 가진다.


특히 울산이 국가 인공지능(AI) 컴퓨팅센터 유치를 공식화하고, 산업·연구·인재·기반(인프라)을 연계하는 제조특화 인공지능(AI) 집적단지 조성의 기틀을 마련했다는 점에서 주목된다.

'유-넥스트 인공지능 협의회(U-NEXT AI 포럼)'는 산·학·연·관이 함께하는 민관협력 기반의 정책 자문·협의 기구로서, 지역 인공지능(AI) 산업 발전을 위한 현안 과제를 논의하고 실행 방안을 모색하는 범 단체 민관협력기구(거버넌스)다.


시장·시의장·지역 국회의원 등 총 7명의 공동위원장 체제로 운영되며, 기술혁신, 산업전환, 데이터-인프라, 인재양성 4개 분과를 구성해 분야별 과제를 추진한다.


협의회는 연 1회 이상 정례적으로 개최돼 정책 방향과 주요 사업을 자문·검토하며, 공동위원장은 이러한 과정에서 지역 현장의 목소리를 모으고 실행 방향을 논의하는 구심점 역할을 하게 된다.


또 토론회(포럼)는 ▲제조현장 인공지능(AI) 실증·확산 ▲지역 기업 인공지능(AI) 역량 강화 ▲전주기 인재양성 ▲인공지능(AI) 데이터센터·국가 인공지능(AI) 컴퓨팅센터 유치 연계 등을 핵심 과제로 설정해 운영에 나선다.


울산시는 이번 출범을 계기로 지역 차원의 실행 민관협력기구를 통해 대한민국 인공지능(AI) 수도로 도약할 계획이다.


김두겸 시장은 "오늘 출범한 협의회는 선언이 아니라 실행의 약속"이라며 "제조현장 인공지능(AI) 실증·확산, 지역 기업 인공지능(AI) 역량 강화, 전주기 인재양성, 인공지능(AI) 데이터센터와 국가 인공지능(AI) 컴퓨팅센터 유치 연계를 핵심 과제로 추진하겠다"라며 "울산은 안정적 전력망과 세계적 제조 집적지라는 최적 조건을 갖춘 만큼, 민간 투자와 결합해 연구자와 기업이 활용할 수 있는 기반을 만들고 대한민국 인공지능(AI) 고속도로 전략의 중요한 거점으로 성장하겠다"라고 말했다.

울산시청.

울산시청.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

후진하다 주차장 기둥에 '쓱'…흠집, 하루 기다리니 스스로 사라졌다 후진하다 주차장 기둥에 '쓱'…흠집, 하루 기다리... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'보석' 같은 여행지 있었네"남들 가는 식상한 곳 말고, 여기요 여기"

비 맞고도 '정조대왕' 구경에 싱글벙글…7㎞ 행렬까지

"여행의 주인공은 댕댕이"…반려동물 눈 높이 맞춘 호캉스

구글·아마존에 도전장…챗GPT '즉시 결제' 기능 탑재

애플 워치, 韓 수면 무호흡 기능 추가…사용 가능한 기종은?

'뮷즈 대박' 국립박물관문화재단 인센티브 받는다…"연봉의 최대 10%"

트럼프·네타냐후, '가자 평화구상' 발표…2년만 중대기로

새로운 이슈 보기