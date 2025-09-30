한국콜마, AI 기반 화장품 패키지 검색 플랫폼 론칭

글로벌 패키지 소싱 최대 5개월 단축

전세계 4000여종 패키지 등록…1만개 확대

화장품 제조사개발생산 기업(ODM) 한국콜마가 인공지능(AI) 기술을 활용해 글로벌 화장품 패키지를 한눈에 확인할 수 있는 플랫폼 '콜마패키지닷컴'을 출시했다고 30일 밝혔다.

콜마패키지닷컴은 고객이 원하는 화장품 패키지를 쉽고 빠르게 찾을 수 있는 웹 기반 플랫폼이다. 원하는 패키지의 사진을 직접 찍어 올리거나 이미지를 올리면 AI가 이를 분석해 유사한 패키지를 검색 결과로 제시한다. 패키지 종류(병·펌프·튜브 등), 내용물, 제조국, 용량, 등 다양한 조건별 필터링 기능도 갖춰 고객의 선택 시간을 크게 줄여준다.

특히 해외 진출을 준비할 때 기존 3~6개월이 소요되던 패키지 소싱 기간을 최대 1개월 이내로 단축할 수 있다. 패키지 선정부터 공급업체 선택, 최소 주문 수량 확인, 견적 요청 등 전 과정을 일원화했기 때문이다. 소싱에 필요한 모든 과정을 원스톱으로 처리할 수 있어 고객들의 업무 효율성을 높일 것으로 기대된다.

이 플랫폼은 한국콜마의 한국, 북미, 중국 법인이 통합 운영한다. 고객은 사업 희망 지역의 전문가와 직접 연결되어 맞춤형 지원을 받을 수 있다.

패키지 선정 이후에는 제품 개발, 제조, 출시 등으로 이어지는 한국콜마의 글로벌 토털 ODM 서비스를 받을 수 있다. 현재 플랫폼에는 4000여 종의 패키지가 등록되어 있으며, 모두 한국콜마가 직접 검증한 협력사의 제품들이다.

한국콜마는 향후 패키지 종류를 1만 종 이상으로 확대하고, 국내외 패키지 협력사와의 연계를 강화해 차별화된 서비스를 제공할 계획이다. 한국콜마 관계자는 "AI 기술을 접목한 이번 플랫폼은 한국콜마가 직접 검증한 글로벌 패키지를 더 쉽고 빠르게 소싱할 수 있는 고객 친화적인 솔루션"이라며 "고객사들의 글로벌 시장 진출을 적극적으로 지원하고 세계적인 경쟁력을 확보할 수 있도록 계속 노력하겠다"고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr



