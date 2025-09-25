본문 바로가기
양산시, '2025 양산삽량문화축전' 현장점검

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.25 15:43

함께 즐기고 안전할 수 있는 양산 대표축제 준비 박차

경남 양산시는 10월 3일부터 5일까지 3일간 개최되는 2025 양산삽량문화축전의 성공적 추진을 위해 25일 주 행사장인 양산천 둔치와 양산종합운동장 일원에서 행정지원단 합동 현장점검을 실시했다.

삽량문화축전 현장점검하는 나동연 양산시장(왼쪽에서 2번째)). 양산시 제공

이번 점검은 지난 9월 9일 열린 추진상황 보고회에 이어, 축제 개막을 하루 앞두고 행정지원단 소속 부서와 양산문화재단, 유관기관이 함께 참여해 최종 준비사항을 확인하는 자리로 마련됐다.


이날 점검에서는 ▲실내체육관 내 '양산사랑人 만남 행사' 준비 ▲부스·씨름장·키즈존 등 밀집 구역의 안전 확보 ▲특설무대와 전기·조명시설 관리 ▲국계다리와 삽량고래섬 안전관리 강화 ▲먹거리존 위생 관리 ▲불꽃놀이와 야간 입출입 안전 관리 ▲우천 시 비상 대응 체계 등 축제 전반의 안전과 시민 편의를 위한 사항이 집중적으로 논의했다.

특히 시민들의 기대가 큰 국계다리와 삽량고래섬 탐방 프로그램은 많은 인파가 몰릴 것으로 예상됨에 따라, 안전관리 체계를 더욱 강화하고 비상 대응 방안을 꼼꼼히 점검했다.


나동연 시장은 "축제는 화려함과 재미도 중요하지만, 무엇보다 안전이 최우선"이라며 "오늘 현장점검뿐 아니라 관계기관 합동점검을 통해 예상되는 위험요소를 사전에 철저히 대비해 시민과 관광객 모두가 안심하고 즐길 수 있는 축제를 만들겠다"고 말했다.


올해 양산삽량문화축전은 '30년을 넘어, 도약하는 미래 양산'이라는 슬로건 아래 다채로운 공연과 체험, 전시, 먹거리 프로그램이 마련돼, 시민 화합과 지역 문화 정체성을 함께 느낄 수 있는 대표 가을축제로 펼쳐질 예정이다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
