고령군, 추석 앞두고 대가야시장·지역상가 활성화 캠페인

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.25 12:17

경북 고령군은 추석 명절 연휴를 열흘여 앞둔 지난 24일, 고령대가야시장과 상가 일대에서 전통시장과 지역 상가 이용을 독려하는 캠페인을 펼쳤다.

이남철 고령군수가 전통시장 장을 보고 있다. 고령군 제공

이남철 고령군수가 전통시장 장을 보고 있다. 고령군 제공

이날 행사에는 공무원과 유관기관·단체, 기업체 임직원 등 500여명이 참여해 지역 상권에 활력을 불어넣는 장보기 행사도 함께 진행했다.


이번 캠페인은 장기화하는 고물가와 저성장 기조, 그리고 소비 심리 위축으로 어려움을 겪는 전통시장과 지역 상가를 활성화하기 위해 마련됐다.

고령군과 기관·단체 임직원들은 온누리상품권 2600여만원을 구입해 제수용품과 생필품을 구매하며 지역 상권의 매출 증대에 힘을 보탰다. 이를 통해 소비 촉진은 물론, 상인들이 체감할 수 있는 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.


군 관계자는 "9월부터 고령사랑상품권의 할인율을 높여 지역 상권에 활기를 불어넣고, 민생회복 소비쿠폰 2차 지급을 추진해 소비 진작 분위기를 확산시켜 나가겠다"며 "고령군 전통시장과 지역 상가 방문·이용에 군민들의 적극적인 동참을 부탁드린다. 지역에 꼭 맞는 시책을 연중 추진해 고령대가야시장을 비롯한 상권 활성화에 최선을 다하겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
