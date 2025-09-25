한화 건설부문 ‘한화포레나울산무거’, 30일 1순위 청약 돌입

㈜한화 건설부문이 지난 19일 견본주택을 열고 본격 분양에 나선 '한화포레나울산무거'가 오는 30일 1순위 청약에 돌입해 수요자들의 관심이 쏠리고 있다.

한화포레나울산무거는 지상 최고 25층 전용 84~166㎡총 816가구 규모이며,△84㎡A 275가구, △84㎡B 151가구, △84㎡C 165가구, △99㎡ 67가구, △109㎡ 156가구, △166㎡P 2가구로 구성됐다. 모두 수요자들이 선호하는 중대형 위주의 타입이다.

청약 접수는 9월 29일(월) 특별공급, 30일 1순위, 10월 1일 2순위 순으로 진행되며, 한국부동산원 청약홈에서 신청이 가능하다. 당첨자는 15일 발표하며, 10월 27일부터 29일까지 3일간 견본주택에서 정당계약이 진행된다.

청약 자격은 청약통장 가입 6개월 이상이고, 지역·면적별 예치금 충족, 만 19세 이상의 울산·부산·경남 거주자로 보유 주택 수와 관계없이 세대주·세대원·유주택자 모두 1순위로 신청할 수 있다. 재당첨 제한과 실거주 의무가 없으며, 당첨자발표일로부터 6개월 이후 무제한 전매가 가능하다.

한화포레나울산무거는 빼어난 주거여건이 단연 돋보인다. 삼호초·옥현초·삼호중 등 10여 개 학교와 병원·마트가 가깝고,태화강 국가정원, 삼호공원 등 천혜의 자연환경도 누릴 수 있다. 무거동 중심에 위치해 옥동과 신정동 등 울산 주요 생활권을 편리하게 오갈 수 있다.

상품 구성은 첫 '포레나'답게 고급화했다. 출입부와 외관 전반에 포레나 고유의 색채와 패턴을 입힌 '포레나익스테리어'를 적용했고, 동 배치는 남향 위주 일자형으로 배치해 개방감은 물론 녹지공간의 비율도 높였다. 일부 동 외벽에는 유리 마감과 시그니처 패턴을 결합한 '셰브론글라스(커튼월룩)'을 도입해 차별화된 외관을 자랑한다.

커뮤니티 시설은 스카이라운지로 차별화를 뒀다. 울산 남구 최초로 스카이라운지를 계획해 오픈 라운지·프라이빗다이닝·스터디룸을 구성했다. 지하에는 북하우스·카페·골프연습장·피트니스센터·GX룸을 배치했고, 어린이집·돌봄센터·키즈짐·게스트하우스도 더해 생활 편의를 확장했다. 지하주차장은 세대당 1.6대 규모이며, 주차면의 30%를 확장형으로 설계해 대형 차량도 수월하게 이용할 수 있다.

실내 특화는 조망과 공간감을 겨냥했다. 전 세대 거실창에 유리 난간을 적용해 시야를 넓혔고, 2.42m 우물형 천장으로 개방감을 키웠다. 여유 있는 다용도실로 세탁기와 건조기를 함께 둘 수 있도록 하고, 월패드·콘센트에는 '굿디자인' 선정 사양인 '포레나엣지룩'을 적용했다. 욕실에는 스마트 환풍기를 넣고 반려동물 세면대 옵션을 제공해 편의성과 고급감을 동시에 만족시켰다.

수요자 라이프스타일에 맞게 폭 넓은 선택이 가능한 평면도 특장점이다. 84㎡A는 4베이 판상형에거실·주방 대면형, 아일랜드 주방, 순환형팬트리로 동선을 최적화했다. 84㎡C는 타워형으로 개방감과 공간 독립성을 강화해 프라이버시 선호 수요를 겨냥했다. 109㎡는 4베이에 침실 4개, 대형 아일랜드 식탁을 포함한 대면형 주방, 현관창고와 다용도실·주방을 잇는 순환형팬트리로 넓고 효율적인 생활 공간을 제시했다.

한화포레나울산무거 견본주택은 울산광역시 남구 달동에 위치해 있다.





