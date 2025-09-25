이강덕 포항시장, 대한민국 대도시시장협의회 회의 주재… 지방분권 헌법 반영 강조

제7회 대한민국 대도시시장협의회 정기회의, 25일 고양 킨텍스



“헌법 개정, 지방분권 반드시 반영돼야” 대도시 연대 필요성 역설

대한민국 대도시시장협의회(협의회장 이강덕 포항시장)는 25일 경기도 고양시 킨텍스에서 민선 8기 제7회 정기회의를 열고, 대도시 공동 현안과 발전 방안을 심도 있게 논의했다.

25일 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 대한민국 대도시시장협의회 민선 8기 제7회 정기회의를 주재한 이강덕 포항시장.(우측에서 4번째) 포항시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 회의는 이강덕 포항시장의 주재로 진행됐으며, 회원 도시 가운데 11개 도시 시장과 부시장 등 주요 인사들이 참석해 다양한 의제를 다뤘다.

이 시장은 개회 인사말에서 독일의 지방분권·균형발전 모델을 언급하며 "정부 국정과제 1호인 헌법 개정에 지방분권 관련 내용이 반드시 포함돼야 한다"며 "이는 대도시뿐만 아니라 대한민국 전역의 균형발전을 위해 필수적 과제"라고 강조했다.

이어 "향후 헌법 개정 논의가 본격화될 것으로 예상되는 만큼 대도시 시장들이 긴밀히 소통하고 연대해야 한다"며 지방정부의 권한 확대와 자율성 강화를 위한 협의회의 주도적 역할을 역설했다.

이강덕 시장이 대한민국대도시시장협의회 회의를 주재하고 있다. 포항시 제공 원본보기 아이콘

이번 회의에서는 ▲특례시·대도시 부시장 정수 확대 ▲재활용기반시설 설치 의무화를 위한 '폐기물시설촉진법' 개정 등 6개 안건이 상정·심의됐다.

또 오는 10월 인천에서 열리는 세계한인경제인대회 합동 부스 운영 계획을 논의하며 해외 네트워크 확장과 경제협력 방안을 모색했다.

아울러 안양시의 '서안양 친환경 융합 스마트밸리', 김해시의 'G-1 안전기동대', 화성시의 '결혼장려 매칭 통장' 등 우수 정책사례를 공유해 회원 도시 간 교류의 장을 넓혔다.

대한민국 대도시시장협의회는 인구 50만 이상 대도시 19개 시로 구성된 협의체로, 2003년 설립 이후 행정 사무 공동 연구와 정책 건의를 통해 대도시 발전과 지방분권 강화를 선도해 왔다.

포항시는 이 자리에서 오는 10월 APEC 정상회의와 연계한 '포항국제불꽃쇼'를 소개하며 글로벌 도시 위상 강화를 위한 비전을 제시했다. 포항시와 협의회는 이번 회의를 바탕으로 대도시 공동 현안 해결과 지방분권 실현을 위한 협력을 강화한다는 방침이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



