나노실리칸첨단소재, 중동 주요 고객사와 전략적 투자 양해각서 체결

장효원기자

입력2025.09.25 11:05

나노실리칸첨단소재, 중동 주요 고객사와 전략적 투자 양해각서 체결
나노실리칸첨단소재 는 중동 보건복지부 산하 의약품 통제국에 정부 보안라벨을 공급해 온 주요 고객사와 전략적 투자 양해각서(Investment MOU)를 체결했다고 25일 밝혔다.


이번 협약은 21일(현지시간) 두바이에서 체결됐다. 회사 측은 계약 상대방에 대해 "정부 관계사로, 비밀유지계약(NDA)에 따라 구체적인 업체명은 밝힐 수 없다"고 설명했다.

양사는 기존 나노플랫폼 사업뿐만 아니라 신사업까지 함께 성장해 나가겠다는 의지를 공식적으로 드러냈다.


나노실리칸첨단소재는 2022년부터 해당 고객사를 통해 매년 2억5000만장 이상의 정부 보안라벨을 지속 공급해왔다. 이 보안라벨 도입 이후 해당 국가는 위조 의약품 유통이 현저히 감소했다. 또 의약품 가격을 무분별하게 인상해 이윤을 취하던 유통 구조가 개선돼 국민들에게 실질적인 혜택이 돌아가고 있다는 평가를 받았다. 구체적인 절감액과 수치는 향후 정부 공식 발표를 통해 공개될 예정이다.


이번 미팅에는 고객사 이사회 및 주요 임원진이 참석했다. 이 자리에서 회사 측은 신사업인 실리콘 음극재 개발 현황, 양산 라인 구축 상황, 향후 로드맵과 비전을 함께 공유했다. 또 정부 보안라벨의 성공적인 성과를 바탕으로 현지 보건복지부는 보안 라벨 적용 대상을 의료기기, 화장품, 건강기능식품, 동물용 의약품 등으로 확대할 계획임을 밝혔다.

양사는 기존 위조방지 및 나노플랫폼 사업 협력을 한층 강화할 방침이다. 이와 함께 실리콘 음극재를 비롯한 신사업 영역에서도 전략적 투자를 통해 공동 성장을 도모하며 중동 시장 내에서의 전략적 입지를 넓혀 나갈 예정이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
