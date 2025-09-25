본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

양산시, 대한민국 도시지역혁신 산업박람회 국토부 장관상

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.25 10:37

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

도시재생사업 추진, 지역상권활성화 높은 평가

경남 양산시는 국토교통부 주관 '2025 대한민국 도시지역혁신 산업박람회' 도시재생 지역상권활성화 분야에서 국토교통부 장관상 수상자로 선정됐다.

양산시 '2025 대한민국 도시지역혁신 산업박람회' 도시재생 지역상권활성화 분야에서 국토교통부 장관상 수상. 양산시 제공

양산시 '2025 대한민국 도시지역혁신 산업박람회' 도시재생 지역상권활성화 분야에서 국토교통부 장관상 수상. 양산시 제공

AD
원본보기 아이콘

국토교통부와 강원특별자치도, 삼척시가 공동 주최하는 이번 박람회는 '지역에 삶을, 도시에 숨을'이라는 슬로건 아래 도시재생의 성과와 미래 비전을 공유하는 전국 최대 규모의 행사다.


양산시를 비롯해 전국 123개 자치단체와 기관, 기업이 참여하고 3만여명의 관람객이 찾을 것으로 예상된다.

산업박람회 주요 프로그램 중 하나인 도시지역혁신대상 공모는 제안서 제출을 통해 서면심사와 발표평가 등을 거쳐 사전에 진행됐고 24일 박람회 개막식에서 대상(국토교통부 장관 기관표창)이 수여됐다.


특히 양산시는 지역상권활성화와 도시지역혁신 사업을 육성하기 위해 양산시, 향토기업, 유관기관·단체 간 네트워크 구축을 통해 도시재생 거점시설 활성화와 연계한 상권활성화로 지역활성화 선순환 체계 구축에 높은 평가를 받아 수상의 영광을 안았다.


양산시 관계자는 "도시지역혁신대상 수상은 향토기업, 지역주민과 행정의 적극적인 소통의 결과물로 양산시 도시재생사업의 성과를 인정받은 만큼 앞으로도 센터, 전문가, 지역 거버넌스와의 협력적 연계를 통한 도시재생사업 추진으로 양산시 도시지역혁신에 최선을 다하겠다"고 말했다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타는 고작 12만원 올랐다 현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"마스크팩 싹쓸이" 외국인들 '바글바글'…韓여행 필수코스 된 올리브영

"우리 애 초등학교서 무슬림 급식 미쳤냐" 1000건 항의폭주에 日 '발칵'

방송인 황현희 "추미애가 건드리면 스타되고 대통령도 되더라"

딜러 실수 항의에 떼로 가세…제주 카지노서 중국인 50여명 소란, 3명 체포

역대 대통령 사진 '트럼프-바이든-트럼프' 순인데…바이든 자리에 '오토펜'

LG전자, 시니어 맞춤형 '이지 TV' 출시…고령층 공략 나선다

"주방 에어컨, 안내문과 달라"…신천역에피트 아파트 집단분쟁조정 개시

새로운 이슈 보기