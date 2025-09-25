양산시, 대한민국 도시지역혁신 산업박람회 국토부 장관상

도시재생사업 추진, 지역상권활성화 높은 평가

경남 양산시는 국토교통부 주관 '2025 대한민국 도시지역혁신 산업박람회' 도시재생 지역상권활성화 분야에서 국토교통부 장관상 수상자로 선정됐다.

국토교통부와 강원특별자치도, 삼척시가 공동 주최하는 이번 박람회는 '지역에 삶을, 도시에 숨을'이라는 슬로건 아래 도시재생의 성과와 미래 비전을 공유하는 전국 최대 규모의 행사다.

양산시를 비롯해 전국 123개 자치단체와 기관, 기업이 참여하고 3만여명의 관람객이 찾을 것으로 예상된다.

산업박람회 주요 프로그램 중 하나인 도시지역혁신대상 공모는 제안서 제출을 통해 서면심사와 발표평가 등을 거쳐 사전에 진행됐고 24일 박람회 개막식에서 대상(국토교통부 장관 기관표창)이 수여됐다.

특히 양산시는 지역상권활성화와 도시지역혁신 사업을 육성하기 위해 양산시, 향토기업, 유관기관·단체 간 네트워크 구축을 통해 도시재생 거점시설 활성화와 연계한 상권활성화로 지역활성화 선순환 체계 구축에 높은 평가를 받아 수상의 영광을 안았다.

양산시 관계자는 "도시지역혁신대상 수상은 향토기업, 지역주민과 행정의 적극적인 소통의 결과물로 양산시 도시재생사업의 성과를 인정받은 만큼 앞으로도 센터, 전문가, 지역 거버넌스와의 협력적 연계를 통한 도시재생사업 추진으로 양산시 도시지역혁신에 최선을 다하겠다"고 말했다.





