김포 풍무역 푸르지오 더마크, 내달 분양

대우건설은 경기도 김포시 풍무역세권 도시개발사업 B3 블록에 들어서는 '풍무역 푸르지오 더 마크'를 다음 달 분양한다고 밝혔다. 지하 2층~지상 29층, 12개 동 총 1524가구 규모 단지다. 공공택지라 분양가 상한제가 적용된다.

풍무역세권 도시개발사업은 김포시 사우동 일대 약 87만㎡ 규모 대형 개발사업으로 공동주택 6500가구를 비롯해 주거·상업·문화 인프라가 들어선다. 새 아파트 단지는 김포골드라인 풍무역과 가깝다. 김포한강로 등 주요 간선도로와 인접했으며 수도권광역급행철도(GTX)도 검토 중이다.

단지 인근에 대형마트와 영화관, 시청·법원이 있다. 전체의 96%가 넘는 1468가구가 4베이 판상형 위주로 구성됐다. 통경축을 고려해 설계하는 한편 단지 내 중앙광장을 둘 예정이다.





