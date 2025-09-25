김포 풍무역세권 첫 분양…호반써밋 956가구 10월 공급

서울 접근성 강화·풍무역 도보 5분 초역세권

초중고·대학 부지 예정, 교육 환경 우수

2580가구 '호반써밋' 브랜드 타운 신호탄

김포 풍무역세권 도시개발사업의 첫 분양 단지가 10월 시장에 나온다. 호반건설은 김포 풍무역세권 B5블록에 '호반써밋 풍무(가칭)' 956가구를 공급한다. 향후 2580가구 규모로 조성될 '호반써밋' 브랜드 타운의 시작이다.

'호반써밋 풍무'는 지하 2층~지상 29층, 전용면적 84㎡, 112㎡, 186㎡P(펜트하우스) 등 총 956가구 규모로 조성된다. 이 단지는 김포골드라인 풍무역을 도보 5분이면 이용할 수 있는 초역세권 입지가 가장 큰 장점이다. 풍무역은 서울지하철 5호선 연장(예정)이 추진 중이어서 향후 서울 접근성은 더욱 개선될 전망이다. 또한, 내년 상반기 개통 예정인 풍곡IC를 통해 김포한강로를 이용하면 서울로의 차량 이동도 한층 빨라진다.

또한 단지 바로 옆으로 유치원, 초등학교, 중학교 부지가 계획돼 있어 안전한 통학이 가능하다. 이례적으로 대학교 부지까지 함께 조성될 예정이라 우수한 교육 환경을 갖췄다. 풍무역과 사우역 인근 학원가 이용도 편리하다.

단지는 남향 위주 배치와 4베이 판상형 구조(일부 5베이)로 설계돼 채광과 통풍을 극대화했다. 풍무역세권 내에 희소한 85㎡ 초과 중대형 평형이 다수 포함됐으며, 전 세대에 드레스룸과 현관 창고 등 넉넉한 수납공간이 제공된다.

분양가 상한제가 적용돼 주변 시세 대비 합리적인 가격에 공급되는 점도 특징이다. 풍무역세권 내 첫 분양 단지인 만큼, 향후 공급될 단지들보다 가격 경쟁력이 높을 것으로 예상된다.

호반건설은 이번 B5블록을 시작으로 B4, C5블록에도 추가 공급을 통해 총 2580가구 규모의 '호반써밋' 브랜드 타운을 완성할 계획이다.

견본주택은 10월 중 김포시 사우동 일원에 문을 열 예정이다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr



