"달러당 1400원 뚫은 환율, 단기 '진정 트리거' 3가지"

한투, 다음 유의미한 상단으로 1420원 제시

한국투자증권은 달러당 원화 환율이 야간거래에서 심리적 저항선인 1400원을 돌파함에 따라 다음 유의미한 상단으로 1420원을 제시했다. 단기적으로 환율 상방 압력이 진정될 수 있는 트리거로는 미국 8월 개인소비지수(PCE) 가격지수, 추석 연휴 전 네고 물량, 내달 초 미국 고용보고서 등을 꼽았다.

문다운 한국투자증권 연구원은 25일 공개한 환율 상승 관련 코멘트 보고서에서 "대내외 원화 약세 압력이 중첩되고 있다"며 이같이 밝혔다.

먼저 그는 "9월 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 이후 원·달러 상승세가 이어지며 24일 야간거래에서는 1405원까지 급등했다"면서 "이는 2개월간의 박스권(1370~1400원)을 돌파했다는 데 의미가 있다"고 평가했다. 또한 "심리적 저항이 컸던 1400원 빅피겨가 돌파된 만큼 다음 유의미한 상단은 1420원"이라고 꼽았다. 달러 대비 원화 환율이 상승했다는 것은 그만큼 원화 가치가 약세를 보였음을 뜻한다.

다만 문 연구원은 하반기 적정 환율 추정범위로 제시했던 달러당 1320~1430원의 상단에 근접하면서 향후 당국 개입 경계감, 레벨 부담, 수출 업체들이 달러를 원화 환전하는 네고 물량 유입 등으로 추가 상승 속도는 제한될 것으로 내다봤다.

코스피 지수가 24일 장 개장과 동시에 사상 최고치를 경신한 후 반락해 지수가 등락하고 있다. 서울 중구 하나은행 딜링룸 지수 현황판에 각종 지수가 표시되고 있다. 2025.09.24 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

문 연구원은 최근 원화가 대내적으로는 대미투자 협상을 둘러싼 불안감, 대외적으로는 시장에 보수적 가이던스를 제공한 미국 FOMC 및 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장의 매파(통화긴축 선호) 발언에 따른 강달러 압력 등으로 동시에 약세 압박을 받고 있다는 점을 짚었다.

이와 함께 단기적인 환율 진정 트리거를 3가지로 제시했다. 첫 번째는 26일 공개되는 미국 8월 근원 PCE 가격지수가 전월보다 둔화할 것으로 예상된다는 점이다. 문 연구원은 "일각에서는 함께 발표되는 소비 지표의 악화를 경고하기도 했는데, 만약 인플레이션 우려가 축소되고 경기 우려가 확대된다면 달러의 되돌림이 나타날 수 있다"고 봤다.

두 번째는 다음 주 긴 추석 연휴를 앞두고 월말·분기말 네고 물량이 집중될 가능성이 있다는 점이다. 마지막으로 내달 3일 공개되는 미국 고용보고서에서 시장이 노동시장 수요 둔화에 초점을 맞출 수 있다는 점 역시 환율 진정 트리거가 될 것으로 추정했다.

그러면서도 문 연구원은 "위 요인들에도 불구하고 대미투자 협상을 둘러싼 불확실성이 당분간 지속적으로 환율 상방 압력으로 작용할 전망"이라며 "어떤 합의가 도출되더라도 정도의 차이만 있을 뿐 한국 경제에는 부정적인 압력이 예상되기 때문"이라고 총평했다.

한국투자증권은 앞서 올해 평균 원·달러 환율로 1401원을 제시한 바 있다. 분기별로는 3분기 평균 1380원, 4분기 평균 1370원으로 상고하저 추세를 예상했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



