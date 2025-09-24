'불법도박' 이진호, 이번엔 만취 음주운전 적발

불법 도박 혐의로 수사를 받고 있는 개그맨 이진호씨(39)가 24일 음주 운전을 하다 적발됐다.

경기남부청에 따르면 이씨는 이날 오전 3시께 인천에서 경기 양평군까지 음주운전을 한 혐의로 검거됐다. 이씨는 음주 상태에서 인천에서 양평까지 약 100㎞를 이동한 것으로 추정된다.

이씨는 검거 당시 면허취소 수준인 혈중알코올농도 0.11% 상태였다. 경찰은 이씨의 요구에 따라 추가로 채혈 측정을 한 뒤 결과를 기다리고 있다.

이씨는 2005년 SBS '웃찾사'를 통해 데뷔했으며 tvN '코미디 빅리그', JTBC '아는 형님' 등에서 이름을 알렸다. 그러나 지난해 10월 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 인터넷 불법 도박으로 경찰 조사를 받게 된 사실을 알리고 방송활동을 중단했다. 이씨는 방탄소년단(BTS) 지민 등 주변 유명인에게 돈을 빌린 후 갚지 않은 사실도 알려져 논란이 커졌다.





