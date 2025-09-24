본문 바로가기
800병상 규모 시흥배곧서울대병원 29일 착공식

정두환기자

입력2025.09.24 13:19

지하1~지상12층 규모 2029년 개원
암·모아·심뇌혈관 등 6개 진료센터 운영

경기도 시흥시는 오는 29일 배곧동 247-1 일원에서 '시흥배곧서울대학교병원(가칭) 건립공사 착공식'을 개최한다고 24일 밝혔다.

오는 2029년 개원 예정인 시흥배곧서울대병원 조감도. 시흥시 제공

오는 2029년 개원 예정인 시흥배곧서울대병원 조감도. 시흥시 제공

시흥배곧서울대병원은 경기 서남부의 유일한 국가중앙병원이자 공공의료기관으로, 국내 최초의 진료·연구 융합형 병원으로 건립된다.


병원은 6만7505㎡의 부지에 지하 1층~지상 12층 규모로 지어진다. 총 800병상과 27개 진료과를 두게 되며, 암·모아·심뇌혈관 등 6개 전문 진료센터를 운영할 예정이다. 오는 2029년 개원 목표다.

병원은 지난해 국가첨단전략산업으로 지정된 시흥 바이오특화단지의 핵심 시설 기능도 맡는다. 이곳에서는 서울대 시흥캠퍼스 및 기업, 연구소와 연계한 데이터 기반 연구, 인공지능(AI) 기반 정밀의료 및 디지털 헬스케어 실증 기능을 수행할 예정이다.


시는 병원 건립으로 의사·간호사 등 1624명의 전문 인력이 근무하는 것은 물론, 14만2000개의 일자리 창출 효과를 거둘 것으로 기대한다.


임병택 시흥시장은 "서울대학교, 서울대병원과 함께 차질 없이 병원을 개원해 시민과 국가 모두가 체감할 수 있는 성과로 이어가겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

