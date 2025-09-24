본문 바로가기
추석 연휴 SRT, 최대 50% 할인…내일 오후 2시부터 예매

최서윤기자

입력2025.09.24 10:05

경부선 61편·호남선 49편·동해선 3편 등

추석 연휴 기간 SRT를 최대 절반 가격에 이용할 수 있는 특별 승차권이 나온다.


수서고속철도(SRT) 운영사 에스알(SR)은 다음 달 2일부터 12일까지 운행하는 SRT 열차 가운데 일부 저수요 노선을 대상으로 'SRT 한가득 승차권'을 판매한다고 24일 밝혔다.

잔여석을 활용해 운임을 할인하는 방식으로, 최대 50%까지 할인된다. 부산~수서 구간은 2만원대에 이용할 수 있다.


SRT 한가득 승차권 예매 안내. 에스알

할인 대상은 경부선 61편, 호남선 49편, 동해선 3편 등 총 113편이다. 예매는 25일 오후 2시부터 SRT 앱과 홈페이지에서 가능하다.


이종국 에스알 대표이사는 "추석 명절 기간 SRT를 이용해 고향을 오가는 국민의 경제적 부담을 덜어줄 것으로 기대한다"며 "고객 편의를 높일 수 있는 맞춤형 상품 제공을 위해 지속해서 노력하겠다"고 말했다.




최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
