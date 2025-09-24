울산시-HD현대중공업-BNK울산경남은행, 외국인 근로자 정착지원 맞손

“함께 잘사는 울산 위해 외국인 근로자 정착 지원 힘 모은다”



24일, 지역 상생형 ‘외국인 근로자 지원 업무협약’ 체결

울산시가 외국인 근로자의 안정적 정착과 지역사회 상생을 위해 HD현대중공업, BNK울산경남은행과 힘을 모은다.

시는 24일 오후 3시 30분 시청 본관 2층 대회의실에서 HD현대중공업, BNK울산경남은행과 '외국인 근로자 지역 정착 지원을 위한 업무협약'을 체결한다.

협약식에는 김두겸 울산시장, 노진율 HD현대중공업 대표이사, 김태한 BNK울산경남은행장이 참석한다.

울산시는 이번 협약을 통해 외국인 근로자 지원을 위한 체계적이고 지속적인 협업 기반이 구축되기를 기대하고 있다.

협약에 따라 HD현대중공업은 입국 초기 외국인 근로자가 조기에 적응할 수 있도록 지원한다. 교육 공간을 제공하고, 외국인 근로자 수요 조사·분석과 시민 참여형 문화행사를 개최한다.

BNK울산경남은행은 오는 10월부터 외국인 전용 센터를 운영한다. 또 외국인 근로자를 위한 금융상품을 개발해 서비스를 제공하고 안전한 금융거래 교육을 통해 근로자들의 재정 안정 지원에 나선다.

울산시는 오는 2026년 상반기 '외국인근로자지원센터'를 설치·운영하고, 맞춤형 교육·상담 서비스를 제공할 계획이다. 아울러 지역 상생형 경제·문화·관광 서비스를 개발하기 위한 협력 네트워크를 구축해 외국인 근로자의 지역사회 적응과 지역 경제 활성화를 도모한다는 방침이다.

김두겸 시장은 "외국인 근로자에 대한 다양한 시각이 있지만, 그들 역시 울산의 구성원이며 울산사람"이라며 "외국인 근로자에게 든든한 울타리가 되고, 함께 잘사는 도시 울산으로 상생과 희망이 가득한 도시 조성에 민·관·기업이 협치하겠다"라고 말했다.





