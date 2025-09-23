'조희대 회동설' 규명되나…경찰, 서울청 공공범죄수사대 배당

경찰이 조희대 대법원장과 한덕수 전 국무총리의 회동 의혹을 제기한 인사들에 대해 본격 수사에 착수했다.

경찰은 서영교·부승찬 더불어민주당 의원 등에 대한 허위사실 적시에 따른 명예훼손 혐의 고발 사건을 23일 서울경찰청 공공범죄수사대에 배당했다.

두 의원 등은 윤석열 전 대통령에 대한 헌법재판소의 탄핵 선고 이후 조 대법원장이 한 전 총리를 만나 이재명 대통령 선거법 사건 재판에 대해 이야기를 나눴다는 의혹을 제기했다. 다만 조 대법원장과 한 전 총리 측은 부인하는 입장을 내놨다. '4명 회동설'에 함께 거론된 정상명 전 검찰총장 역시 "일면식도 없다"고 밝혔다.

이에 서민민생대책위원회 등 시민단체는 두 의원이 '허위 사실을 유포했다'는 취지로 고발장을 제출했다.

경찰은 조만간 고발인을 불러 고발 취지를 조사할 예정이다. 향후 이 사건의 실체에 대해서도 규명이 이뤄질 전망이다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr



