DK아시아 '로열파크씨티' 하이엔드 주거 브랜드평판 3위…개발사 최초

최서윤기자

입력2025.09.23 17:35

도시와 리조트 결합한 신개념 주거 모델

DK아시아는 '로열파크씨티'가 한국기업평판연구소가 매달 발표하는 하이엔드 주거 브랜드 평판 지수 조사에서 이번달 3위를 차지했다고 23일 밝혔다. 대형 건설사가 아닌 개발사가 자체 브랜드로 상위권에 이름을 올린 것은 처음이다.


한국기업평판연구소는 소비자 빅데이터를 기반으로 브랜드 가치를 분석하는 전문 기관이다. 이달 1위는 현대건설 '디에이치', 2위는 롯데건설 '르엘'이 선정됐다. 3위 DK아시아 '로열파크씨티'에 이어 DL이앤씨 '아크로', 두산에너빌리티 '트리마제', 대우건설 '푸르지오 써밋'이 4~6위를 차지했다.

이어 호반건설 '써밋', 두산건설 '위브더제니스', 포스코이앤씨 '오티에르', SK에코플랜트 '드파인'이 10위권에 올랐다. 이들 가운데 로열파크씨티만이 시공사가 아닌 개발사가 직접 만든 브랜드다.


인천 '신검단 로열파크씨티Ⅱ' 실제 사진. DK아시아

DK아시아의 하이엔드 주거 브랜드 '로열파크씨티'는 소비자와의 소통을 중심으로 경쟁력을 쌓았다는 평가를 받았다. 강남 주요 단지를 능가하는 상품성과 차별화된 주거 서비스, 지역 사회와 연계한 문화 활동이 브랜드 가치를 끌어올렸다.


업계 최초 동호회 후원, 검단 메밀꽃·황토 십리길 개방, 주민 참여형 행사인 '토토로 파티' 등이 대표적 사례다. 단순한 공급을 넘어 입주민과 지역사회와의 관계를 이어온 점이 높은 평가로 이어졌다.

김정모 DK아시아 회장은 "로열파크씨티가 새롭게 제시한 주거문화의 미래와 커뮤니티, 차별화된 주거 서비스가 높은 평가를 받았다는 점에서 의미가 크다"며 "단순한 주거 공간이 아니라 프리미엄 리조트 라이프를 통해 건강한 쉼과 일상이 힐링이 되는 삶을 제공할 것"이라고 말했다.


김 회장은 "로열파크씨티를 글로벌 최고 브랜드로 완성하기 위해 이미 미국 뉴욕 타임스퀘어, 일본 시부야·신주쿠, 프랑스 파리 등에서 글로벌 브랜드 마케팅을 진행했다"며 "대규모 공원과 고급 주거, 하이엔드 레저 인프라, 다양한 커뮤니티 시설을 결합한 대한민국 최초 리조트 도시 콘셉트를 통해 지속 가능한 도심형 프리미엄 리조트 라이프 스타일을 실현해 나갈 것"이라고 했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

