"우리 대표님은 안돼요"…대형 건설사, 국감 소환 막기 총력전

작년에는 줄소환 피했지만 올해는 달라

세종포천교 붕괴 등 굵직한 사고 잇따라

현대엔지니어링·포스코이앤씨 등 도마 위

대관조직 국회 총력대응…'안전경영'도 강화

새 정부 첫 국정감사를 앞두고 건설업계에 긴장감이 감돌고 있다. 올해 잇따른 대형 사고와 정부의 '산재 무관용' 기조로, 국회가 주요 건설사 최고경영자(CEO)들의 증인 소환을 강력하게 밀어붙일 수 있어서다. 유력 후보로 꼽히는 회사들은 대관 조직을 총동원해 방어전에 나서는 한편, 현장 안전관리 강화에도 속도를 내고 있다.

오른쪽 위부터 시계방향으로 현대건설, 포스코이앤씨, 대우건설, 현대엔지니어링 사옥. 이들 기업은 올해 굵직한 사고에 연루되며 국토교통부 건설사고조사위원회 조사를 받았거나 받고 있다. 각사. AD 원본보기 아이콘

24일 국회에 따르면 올해 국정감사는 다음 달 13일부터 진행되는 것으로 잠정 확정됐다. 일정이 정해지면서 국감 증인 채택 목록도 조만간 마련된다. 건설업계가 주목하는 곳은 환경노동위원회와 국토교통위원회다. "반복된 사고에 경영진 책임을 직접 묻겠다"는 기조 속에 CEO 다수가 명단에 오를 것이라는 관측이 우세하다.

지난해 국감에서는 전중선 포스코이앤씨 사장, 최금락 태영건설 대표, 오세철 삼성물산 건설부문 사장 등이 증인으로 불려나왔다. 당시 평택물류센터 갑질 논란(포스코이앤씨), 전주 리사이클링타운 폭발 사고(태영건설), 원전 하청업체 도산 문제(삼성물산) 등이 도마 위에 올랐다.

올해는 CEO '줄소환'을 피했던 지난해와는 분위기가 다르다. 정부와 여당의 산재 해결 의지가 어느 때보다도 강하다. 굵직한 사고도 많았다. 세종포천고속도로 교량 붕괴(2월·4명 사망), 서울 강동구 명일동 지반침하(3월·1명 사망), 광명 신안산선 도로 붕괴(4월·1명 사망), 오산 가장교차로 옹벽 붕괴(7월·1명 사망) 등이다. 모두 국토교통부 건설사고조사위원회(사조위)의 조사를 받고 있거나, 조사 대상에 올랐던 사고다. 현대건설·대우건설·현대엔지니어링·포스코이앤씨 등 대형사가 연루됐다.

대통령이 직접 산재 기업으로 지목한 포스코이앤씨, 사조위 조사에서 책임이 확인된 현대엔지니어링은 특히 CEO 소환 가능성이 높은 기업으로 꼽힌다. 건설사들은 국감을 앞두고 의원실 접촉을 늘리며 방어에 분주하다. 한 대형사 관계자는 "특정 기업만 표적이 되지 않기를 바라는 게 솔직한 심정"이라며 "대관팀이 총력 대응 중"이라고 말했다. 또 다른 관계자는 "요즘은 매일같이 국회에 출석 도장을 찍는 수준"이라며 "사고를 완전히 막기는 구조적으로 어렵지만, 정부 기조가 워낙 강하다 보니 '알겠습니다, 반성하겠습니다' 외에는 할 말이 없는 분위기"라고 토로했다.

CEO 소환을 피하기 위한 '방어막' 구축도 속도를 내고 있다. 포스코이앤씨는 최고 안전책임자(CSO)를 의결권 있는 사내이사로 임명했다. 대우건설은 CSO 산하에 본사·현장을 총괄하는 임원 2명을 새로 배치했다. 또 지역안전팀에 현장 점검 전담 인력을 추가해 컨트롤타워 기능을 강화했다. 모두 새 정부 들어 안전사고가 잇따르자 내놓은 조치다.

업계 전반의 긴장감은 뚜렷하다. 한 업계 관계자는 "3개월도 채 남지 않은 올해 국감 대응이 최대 현안"이라며 "10월만 무사히 넘기면 숨통이 트일 것이라는 희망으로 총력 대응 중"이라고 말했다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr



