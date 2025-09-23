광주혁신회의 "美 3,500억달러 투자 압박은 주권 침해"

"전국민적 여행 보이콧, 제품·주식 불매운동"

더민주광주혁신회의는 23일 오전 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열어 미국 트럼프 행정부의 과도한 투자 요구를 비판하며, 전 국민적 대응을 예고하고 나섰다.

더불어민주당 광주지역 당원 조직인 더민주광주혁신회의가 23일 미국 트럼프 행정부의 과도한 투자 요구를 정면으로 비판하며, 전 국민적 대응을 예고하고 나섰다. 이들은 특히 미국산 제품과 주식 불매운동, 여행 보이콧 등 강력한 조치를 검토 중이라고 밝혀 파장이 예상된다.

더민주광주혁신회의는 이날 오전 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "트럼프 행정부가 요구하는 3,500억달러(한화 약 470조원) 규모의 현금 투자는 대한민국 경제에 심각한 위협이 될 것이다"며 "이는 사실상 일방적인 '배상금 요구'에 해당한다"고 강도 높게 비난했다.

혁신회의는 미국의 이러한 요구는 국민 1인당 1,000만원에 해당하는 막대한 재정적 부담을 전가하는 행위일 뿐만 아니라, 국가 주권 침해와 한미 동맹 근간을 흔드는 위험천만한 시도라고 목소리를 높였다.

이어 "만약 이러한 미국의 무리한 요구를 정부가 수용한다면, 대한민국은 과거 외환위기를 넘어설 정도의 경제적 재앙에 직면할 수 있다"고 경고한 뒤, 경제시스템의 근본적 혼란을 초래할 가능성에 깊은 우려를 표명했다.

혁신회의는 이번 대미 협상과 관련, 정부와 국회에 ▲불평등 조건 즉각 재협상 착수 ▲모든 협상 과정 투명 공개 ▲국부 유출 막기 위한 자본유출 안전장치 마련 등을 촉구했다.

혁신회의는 "만일 미국이 지금과 같은 일방적이고 압박적 태도를 지속한다면, 전국민적 행동에 나서게 될 것이다"고 전제, "미국 여행 보이콧, 미국산 제품 및 주식 불매운동 등 전 사회적 거부 운동으로 단호히 맞설 것이다"고 최후통첩을 보냈다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



