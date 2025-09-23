본문 바로가기
남원시, 28일 '생활문화 예술동호회 페스티벌' 연다

호남취재본부 김우관기자

입력2025.09.23 13:54

사랑의 광장서 음악·무용·농악 등 공연

전북 남원시가 오는 28일 남원 사랑의 광장에서 '생활문화 예술동호회 페스티벌' 행사를 연다.

'생활문화 예술동호회 페스티벌' 포스터. 남원시 제공

'생활문화 예술동호회 페스티벌' 포스터. 남원시 제공

23일 시에 따르면 이번 행사는 ㈔남원시 생활문화예술동호회 네트워크(이사장 이기영)에서 주관하는 축제로, 지역 예술인 및 생활 문화예술 동호인 500여 명과 남원 시민이 함께하는 남원의 생활 문화예술 축제다.


이번 축제는 오후 1~6시 남원 사랑의 광장 일원에서 진행되며, 18개 동호회의 음악·무용·농악 등 다양한 무대 공연이 펼쳐지고, 나만의 예술적 감각을 담은 생활용품을 제작해 볼 수 있는 전시·체험 부스가 마련됐다.

이기영 생활문화예술동호회 네트워크 이사장은 "이번 축제를 통해 남원 시민들이 함께 즐길 수 있는 다양한 프로그램이 마련됐다"며 "앞으로도 시민들이 즐거운 문화예술 활동에 참여할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.


최경식 시장은 "이번 행사는 생활 문화예술인의 자긍심을 높이고, 시민들이 생활 문화예술을 접할 수 있는 장이 될 것이다"며 "시민의 화합과 생활 문화예술 발전의 계기가 될 것이다"고 말했다.




호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
