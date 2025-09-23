본문 바로가기
Dim영역
부동산
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

개발·분양

서민은 전세도 힘든데…10명이 4115채 주택 사재기

최서윤기자

입력2025.09.23 12:54

수정2025.09.23 13:01

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

최근 6년간 주택을 가장 많이 매수한 상위 10명이 4000채 넘는 주택을 사들인 것으로 나타났다. 이들의 매수 금액은 6600억원이 넘었다.


23일 국회 국토교통위원회 소속 민홍철 더불어민주당 의원이 국토교통부로부터 제출받은 자료에 따르면, 2020년 1월부터 올해 6월까지 주택 매수 건수 상위 1000명은 총 3만7196건의 주택을 사들였다. 총매수금액은 4조3406억7500만원으로 집계됐다.

집계 대상은 아파트와 연립·다세대, 단독·다가구였으며 계약일을 기준으로 한 거래 신고 건수를 토대로 분석했다.


서민은 전세도 힘든데…10명이 4115채 주택 사재기
AD
원본보기 아이콘

이 가운데 상위 10명은 총 4115건을 매수했고 거래 금액은 6639억600만원에 달했다. 단순 평균으로는 1인당 411가구를 사들이는 데 663억9000만원을 투입한 셈이다.


개별 규모를 보면 1위는 794건(1160억6100만원), 2위는 693건(1082억900만원), 3위는 666건(1074억4200만원), 4위는 499건(597억2500만원), 5위는 318건(482억8900만원)이었다.

또한 한 개인은 30건만으로 총 498억4900만원을 매입했는데, 건당 평균 16억6100만원에 달해 고가 주택을 집중적으로 사들인 사례로 파악됐다.


민 의원은 "윤석열 정부 부동산 정책 실패로 시장이 투기장으로 변했다"며 "부동산 공급 확대를 통해 부동산 시장을 안정시켜 투기 심리를 차단해야 한다"고 지적했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] "애국가 4절 부를 수 있나?"…초중고 학생 '태극기·애국가' 암기 조사 [단독] "애국가 4절 부를 수 있나?"…초중고 학생 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2차 소비쿠폰 지급 시작"…소고기 먹으려다 가격 보고 '깜짝'

"애국가 4절 부를 수 있나?"…초중고 학생 '태극기·애국가' 암기 조사

잠복·미행·추격까지 하는 피해자

"이 우유 꼭 사야해" 공항 도착 中 관광객들 편의점으로 '우르르'

"취객? 아닌거 같은데"…쓰러진 여성에 '촉' 발동한 간호학과 대학생

"예산은 거리에서 결정한다"…고강도 긴축에 佛타는 민심

지난해 '숙박·음식점업' 종사자 첫 감소…"경기 영향 가장 많이 받아"

새로운 이슈 보기