서민은 전세도 힘든데…10명이 4115채 주택 사재기

최근 6년간 주택을 가장 많이 매수한 상위 10명이 4000채 넘는 주택을 사들인 것으로 나타났다. 이들의 매수 금액은 6600억원이 넘었다.

23일 국회 국토교통위원회 소속 민홍철 더불어민주당 의원이 국토교통부로부터 제출받은 자료에 따르면, 2020년 1월부터 올해 6월까지 주택 매수 건수 상위 1000명은 총 3만7196건의 주택을 사들였다. 총매수금액은 4조3406억7500만원으로 집계됐다.

집계 대상은 아파트와 연립·다세대, 단독·다가구였으며 계약일을 기준으로 한 거래 신고 건수를 토대로 분석했다.

이 가운데 상위 10명은 총 4115건을 매수했고 거래 금액은 6639억600만원에 달했다. 단순 평균으로는 1인당 411가구를 사들이는 데 663억9000만원을 투입한 셈이다.

개별 규모를 보면 1위는 794건(1160억6100만원), 2위는 693건(1082억900만원), 3위는 666건(1074억4200만원), 4위는 499건(597억2500만원), 5위는 318건(482억8900만원)이었다.

또한 한 개인은 30건만으로 총 498억4900만원을 매입했는데, 건당 평균 16억6100만원에 달해 고가 주택을 집중적으로 사들인 사례로 파악됐다.

민 의원은 "윤석열 정부 부동산 정책 실패로 시장이 투기장으로 변했다"며 "부동산 공급 확대를 통해 부동산 시장을 안정시켜 투기 심리를 차단해야 한다"고 지적했다.





