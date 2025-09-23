[포토] 추석 민생선물세트 농수산물 가공식품 소비촉진 행사

김민석 국무총리와 국무위원들이 23일 서울 종로구 정부서울청사 국무위원 대기실에서 열린 추석명절 맞이 민생 선물세트와 농수산물 가공식품 소비촉진 홍보행사를 하고 있다.







