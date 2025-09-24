[2025아시아건설종합대상]DL이앤씨 'C2 하우스' 적용…세대구조 자유롭게 변경

20회 아시아건설종합대상

아시아경제대표상 - 스마트주거 부문 수상

DL이앤씨가 올해 아시아건설종합대상에서 스마트주거 부문 아시아경제 대표상을 수상했다. 주거 상품의 차별화된 설계와 입주민 맞춤형 주거 혁신을 앞세워 소비자 만족도를 높여온 점이 높은 평가를 받았다.

DL이앤씨는 '아크로(ACRO)'와 'e편한세상' 두 개의 주거 브랜드를 보유하며 프리미엄부터 대중형까지 전방위 주거 라인업을 구축해왔다. 소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드대상 총 13회 수상, 대한민국 올해의 브랜드 대상 10회 연속 수상, 소비자가 선정한 품질만족대상 7년 연속 수상 등의 이력도 보유하고 있다.

DL이앤씨는 서부경남 최고층 랜드마크 단지인 'e편한세상 삼천포 오션프라임'을 앞세워 스마트 주거 혁신을 이어간다. 경남 사천시 동금동 일원에 들어서는 이 단지는 지하 4층~지상 49층, 4개 동, 총 677가구 규모다. 전용 84~138㎡, 11개 타입으로 구성된다. 지역 내 선호도가 높은 중대형 평형 위주로 공급된다.

이 단지는 DL이앤씨의 차별화 설계 플랫폼인 'C2 하우스'가 적용된다. 최소한의 내력벽만 남겨 세대 구조를 자유롭게 변경할 수 있고, 넉넉한 수납공간·원스톱 세탁존·스마트 클린&케어 솔루션 등 스마트 주거 기술이 반영돼 있다. 또한 단지에는 스카이 라운지·게스트하우스·피트니스센터·실내 스크린골프연습장 등 대규모 커뮤니티 시설이 마련된다. 조경 특화 브랜드 '드포엠(dePoem)'을 통해 사계절을 느낄 수 있는 로비 계절정원, 어린이 물놀이터 등도 조성된다.

단지는 사천 제1·2산업단지, 종포·향촌2산업단지 등 주요 산업단지와 가깝다. 한국항공우주산업(KAI)과 항공국가산업단지(사천지구)도 차량으로 30분 내 접근 가능하다. 여기에 사천시에 '항공우주청' 설립이 예정돼 있어 항공우주산업 중심 거점으로 도약하는 지역 성장성을 고스란히 누릴 수 있다. 지난해 말 기준 인근 산업단지 종사자는 약 1만3000여 명에 달해 직주근접 수요도 두텁다.

또한 남일로·삼상로 등 주요 도로망을 통해 사천 전역 이동이 편리하다. 삼천포 터미널과 사천공항도 30분대에 이동할 수 있다. 홈플러스·이마트·하나로마트 등 생활 편의시설과 삼천포 중앙시장, 문화·체육시설도 인접한다. 교육 여건 역시 우수하다. 노산초가 단지 반경 270m에 위치해 도보 통학이 가능하며, 인근 중·고교와 학원가도 풍부하다.





