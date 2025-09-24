[2025아시아건설종합대상]DK아시아 '로열파크씨티' 국내 최초 리조트형 아파트 도시

제20회 아시아건설종합대상

국토교통부장관상-브랜드부문 수상

올해 아시아건설종합대상 브랜드 부문에서 국토교통부 장관상을 받은 DK아시아는 주택 브랜드 '로열파크씨티'를 통해 '한국형 5세대 프리미엄 리조트 도시'라는 새로운 주거 패러다임을 제시하고 있다. 획일적으로 공급되던 4세대 아파트를 넘어 도시와 리조트를 결합해 대한민국 최초 리조트형 아파트 문화를 만들어가고 있다.

이번 대상에서는 주거 문화 혁신을 통해 브랜드 가치를 극대화했다는 평가를 받았다. 이미 DK아시아는 한국기업평판연구소가 최근 발표한 하이엔드 주거 브랜드 부문 3위에 오르며 국내 대형 개발사 중 처음으로 자체 브랜드로 하이엔드 시장의 '빅3' 반열에 올랐다.

인천 '신검단 로열파크씨티Ⅱ' 실제 사진.

DK아시아의 로열파크씨티는 프리미엄 리조트 라이프를 상징하는 '로열(Royal)', 자연 속 여유를 담은 '파크(Park)', 도심 문화와 편의를 의미하는 '씨티(City)'를 결합한 이름이다. 브랜드 메인 컬러인 '로열 골드', '로열 그린', '로열 오렌지'는 입주민인 '로열파크씨티즌'의 부와 성공, 자연과 사람의 연결, 안전과 수호를 상징한다.

DK아시아 주거 철학은 '프리미엄 리조트 라이프를 통해 건강한 쉼과 일상이 힐링인 삶'이다. DK아시아는 이 철학을 구현하기 위해 최고 수준의 상품과 주거 서비스 차별화에 집중했다. 기존 주거가 '공급 중심'이었다면 DK아시아는 '삶의 질 중심'을 최우선 가치로 삼은 것이다. '짓고 떠나는' 건설업계 오랜 공식을 과감히 깨고 입주민 삶과 직결되는 주거 서비스를 직접 운영하며 도시 가치를 끊임없이 높이고 있다.

로열파크씨티는 가톨릭관동대 의과대학 부속 국제성모병원을 포함한 주요 병원과 협력해 '입주민 전용 대면 다이렉트 의료 서비스'를 국내 최초로 시작했다. 로열파크씨티즌 전용 직통번호를 통한 빠른 진료 예약, 24시간 응급 서비스 등 다양한 의료 혜택을 제공한다. 풀무원 푸드앤컬쳐와 신세계푸드가 제공하는 '삼식(三食) 서비스'도 생활 속에서 체감되는 차별화된 혜택이다. 삼식 서비스를 운영하는 공간인 로열 트리니티 라운지는 설계 단계부터 부대 시설이 아닌 별도 상업시설에 배치해 조리 시 발생할 수 있는 냄새와 소음이 단지로 유입되지 않도록 했다. 자연광을 유도해 식사 공간의 채광과 개방감을 극대화하는 등 식사 공간까지 세심하게 신경 썼다.

그 외 커뮤니티 시설도 최고급 호텔 수준으로 조성했다. 로열파크씨티 입주민은 인천 최초로 단지 내에서 최신 개봉 영화를 감상할 수 있는 '로열 시네마 라운지'를 비롯해 비거리 50m 전 타석 골프 시뮬레이터(GDR)를 갖춘 인천 최초 복층형 '로열 인도어 골프장', 이웃과 함께 즐길 수 있는 인천 최초 호텔식 '로열 뮤직룸', 바데풀과 유아풀, 건식 사우나를 갖춘 6성급 호텔식 수영장, 세계적인 명품 테크노짐 기구를 갖춘 휘트니스 센터 등을 누릴 수 있다. DK아시아는 입주민들에게 특별한 자부심을 선사하기 위해 입주자 대표회가 선정되기도 전에 사업 주체가 커뮤니티 시설을 무료로 이용할 수 있게 했다. 검암역과 검단사거리역을 오가는 전용 셔틀버스도 운영한다. 이미 누적 이용자가 60만명을 돌파했다. 국내 최대 규모 입주민 전용 66ft급 파워 카타마란 요트 서비스, 도심 속 스카이라운지, 무레일 기차 '로열 트레인'까지 더해지며 도시와 리조트의 경계를 허물고 있다.

최근에는 단지를 중심으로 '검단 메밀꽃·황토 십리길'을 조성해 13만2200㎡(약 4만평) 부지에 국내 최초 메밀꽃 단지와 황토 맨발길을 선보였다. DK아시아는 이를 기반으로 12㎞ 규모 '삼십리길'로 확장해 지역 대표 녹지와 문화 콘텐츠로 발전시킨다는 계획이다. 오는 27일에는 '로열 가든 페스티벌' 특집 콘서트도 연다. 지역사회와 함께하는 문화 브랜드로 자리매김하고 있다.

조재만 DK아시아 대표는 "대한민국 최초의 프리미엄 리조트 도시에서 산다는 것 자체가 입주민의 특별한 자부심이 될 것"이라며 "멀리 떠나지 않아도, 건강한 쉼과 일상을 통해 힐링할 수 있는 주거 문화를 만들겠다"고 말했다.





최서윤 기자



