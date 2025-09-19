굿피플-고려저축은행, 국가보훈대상자에 의료비 지원

왼쪽부터 부산보훈 병원 이정주 병원장, 고려저축은행 문윤석 대표이사가 후원금 전달식을 갖고 있다. 굿피플 AD 원본보기 아이콘

굿피플(회장 이용기)은 고려저축은행이 광복 80주년을 맞아 의료비 부담을 겪는 국가보훈대상자 및 가족을 위해 300만원을 후원했다고 19일 밝혔다.

고려저축은행은 지난 8월 12일부터 9월 12일까지 한 달간 진행한 고객 참여형 나눔 캠페인 '독립운동가분들을 안아주세요'를 통해 후원금을 마련했다. 캠페인은 고려저축은행을 이용하는 고객이 고려저축은행 모바일 앱·웹의 이벤트 페이지 내 '안아드리기' 버튼을 클릭하면 1회당 1000원을 적립 기부하는 방식으로 진행됐다.

전달된 기부금은 굿피플과 부산보훈병원을 통해 의료비 지원이 시급한 국가보훈대상자와 가족에게 전달될 예정이다.

굿피플 이용기 회장은 "나라를 위한 국가보훈대상자의 헌신에 보답하기 위해 고려저축은행의 캠페인에 동참해주신 모든 분에게 진심으로 감사드린다"며 "굿피플은 국가보훈대상자와 가족이 건강한 삶을 누릴 수 있도록 앞으로도 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

굿피플과 고려저축은행은 지역사회와 상생하는 ESG(환경·사회·지배구조)경영 실천을 위해 2024년부터 꾸준히 협력하고 있다. 지난 4월에는 경남 김해시에 불에 강한 '내화수'인 황칠나무 숲을 조성해 산불 예방에 앞장서기도 했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr



