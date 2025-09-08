본문 바로가기
110조 국고보조금을 디지털화폐로…6대은행 시범사업 참여

곽민재기자

입력2025.09.08 20:56

한국은행이 추진하는 110조원 규모의 국고보조금 디지털화폐 시범 사업에 국내 은행들이 참여한다.


110조 국고보조금을 디지털화폐로…6대은행 시범사업 참여
8일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협·IBK기업은행 등 6대 은행은 최근 한은에 보조금 디지털화폐 테스트 참여 의사를 전달했다.

이번 테스트는 정부가 국고로 지급하는 현행 보조금이나 바우처(정부가 지급 보증한 쿠폰)를 디지털화폐로 수급자에게 전달하고 사용하는 게 가능한지 점검하는 데 초점이 맞춰질 예정이다.


블록체인 등 분산원장 기술 기반의 디지털화폐 특성상 사용처·기한 등을 미리 프로그래밍할 수 있는 만큼, 보조금의 부정 수급이나 다른 목적의 사용 등을 원천적으로 막을 수 있을 것으로 기대된다. 보조금의 정확한 효과 측정도 가능하다.


한은, 기획재정부는 이르면 이달 중순께 설명회를 열어 참여 의사를 밝힌 은행들에 테스트 일정과 주요 점검 내용 등을 공유할 예정이다. 준비가 차질 없이 진행되면 내년 상반기께 실제 테스트가 진행될 가능성이 있다.




곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr
