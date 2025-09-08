본문 바로가기
"700조 투자하고 비자 하나 못 받아서 되겠나"…안철수, 李대통령에 강력 권고

박지수인턴기자

입력2025.09.08 18:18

시계아이콘00분 29초 소요
언론사 홈 구독
"재발 방지 위해 비자·근로자 제도 개선해야"

안철수 국민의힘 의원. 안철수 페이스북

안철수 국민의힘 의원이 미국 조지아주 한인 근로자 구금 사태와 관련해 이재명 대통령과 조현 외교부 장관에게 신속한 대응을 촉구했다.


안 의원은 8일 SNS를 통해 "지난 목요일 조지아주 배터리 공장 건설 현장에서 우리 국민 300여 명이 미국 이민 당국에 체포·구금됐다"고 밝히며 "외교부 장관이 사건 인지 즉시 현장에 달려가야 했고, 대통령도 한미 정상회담 당시 근로자 비자 확보에 총력을 기울였어야 한다"고 지적했다.

그는 이어 "국민의 생명과 안전 보호가 대통령과 모든 공무원의 최우선 책무"라며 "700조원을 투자한 사업에서 비자 하나 확보하지 못한 상황은 결코 있어서는 안 된다"고 강조했다. 또한, 향후 미국 입국 제한 등의 불이익 조치가 없어야 하며, 재발 방지를 위해 H-1B 등 전문직 비자 물량 확보와 한인 근로자 대상 제도 개선을 미 측과 즉각 협의할 것을 주문했다.


안 의원은 외통위 위원으로서 이번 사태가 완전히 해결될 때까지 최선을 다하겠다고 덧붙였다.




박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
