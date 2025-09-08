본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

대구사이버대학교, ‘2025 DCU 가을 페스티벌’ 성료

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.08 16:39

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대구사이버대학교(총장 이근용)는 지난 6일 대구대학교 경영대학 강당과 사랑광장에서 재학생과 동문이 함께하는 소통과 화합의 장인 '2025 DCU 가을 페스티벌, 너의 가을이 궁금해'를 성황리에 개최했다.

2025 DCU 가을 페스티벌. 대구사이버대 제공

2025 DCU 가을 페스티벌. 대구사이버대 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 행사는 대구사이버대학교와 제24대 총학생회가 공동 주최했으며, 재학생과 동문, 교직원 등이 참석해 가을 정취를 만끽하며 웃음과 감동이 있는 하루를 보냈다.


축제는 1부 개회식을 시작으로 ▲환영사 ▲축사 ▲정재승 KAIST 교수의 초청특강('뇌과학으로 미래 교육을 성찰하다') 2부에서는 ▲'총장님이 쏜다' 이벤트 ▲레크리에이션 공연·이벤트 ▲학과별 장기자랑 ▲폐회식 등 다채로운 프로그램이 이어졌다.

특히 정재승 교수(KAIST 뇌인지과학과, 융합인재학부 학부장)는 '뇌과학으로 행복을 성찰하다'를 주제로 뇌의 구조와 기능을 토대로 한 감정·의식의 이해와 행복한 삶을 영위하는 방법을 강연해 큰 호응을 얻었다.

2025 DCU 가을 페스티벌 ‘열두 발자국’ 저서 전달 (가운데 정재승 교수). 대구사이버대 제공

2025 DCU 가을 페스티벌 ‘열두 발자국’ 저서 전달 (가운데 정재승 교수). 대구사이버대 제공

원본보기 아이콘

또 재학생 사전질문 이벤트인 '가을, 질문의 발자국을 남기다'를 통해 Q＆A 시간을 마련하고, 저서 '열두 발자국'을 선정된 12명의 학생에게 선물하며 지식과 통찰을 나누는 뜻깊은 시간을 가졌다.


이어 대구대 사랑광장에서 열린 '총장님이 쏜다' 이벤트에서는 이근용 총장이 직접 학생들에게 아이스크림을 나눠주며 격려와 응원의 메시지를 전해 뜨거운 호응을 받았다. 이후 레크리에이션과 학과별 장기자랑으로, 노래·춤 공연 등이 이어졌으며 현장은 학생들의 열정과 웃음으로 가득 찼다.

DCU 가을 페스티벌 '총장님이 쏜다' (오른쪽 이근용 총장). 대구사이버대 제공

DCU 가을 페스티벌 '총장님이 쏜다' (오른쪽 이근용 총장). 대구사이버대 제공

원본보기 아이콘

제24대 총학생회 박상욱 회장(한국어다문화학과)은 "가을 축제를 통해 모두 하나 돼 열정을 펼치고 자유롭게 소통하는 자리가 되길 바란다"고 소감을 전했다.


이근용 총장은 개회식에서 "이번 가을 축제를 통해 학생과 교수, 선후배 간의 따뜻한 교류가 이뤄지는 뜻깊은 시간이 되기를 기대한다"고 말했다.

현장에 참석하지 못한 학생들을 위해 이번 축제는 대구사이버대학교 공식 유튜브 채널을 통해 생중계됐다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대기업 직원 된다며 차도 샀는데…희망고문 2년, 생계 잃은 노동자들[서울우유 갑질]① 대기업 직원 된다며 차도 샀는데…희망고문 2년, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국 생활비, 외국인들에게…갑자기 비싸졌어요"

"백화점 VIP라운지 뺨치는 서비스… 2시간 웨이팅 아깝지 않아"

주4.5일제· 정년연장, '갓생'살다

최악의 위기 혁신당…'창업자' 조국이 구할 수 있을까

"회색티·검정 칠부바지" 입력했더니…실종자 찾아준 AI

"의대보다 좋아요" 입시전형 1순위 부상한 '계약학과'

국내 최대 성착취 '자경단' 김녹완 무기징역 구형…"사과 편지 쓰고싶다"

새로운 이슈 보기