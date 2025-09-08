본문 바로가기
한화에어로, 폭발물 탐지제거로봇 양산 계약 체결

양낙규군사 및 방산 스페셜리스트

입력2025.09.08 14:03

2700억 규모…국내 최초 국산 국방로봇 전력화

한화에어로스페이스가 국내 최초로 국방 로봇체계 양산에 들어간다. 위험한 임무에 로봇을 투입해 인명 피해를 최소화하고, 입대 자원 부족 문제도 해결할 수 있을 것으로 보인다.


한화에어로스페이스의 폭발물 탐지 로봇. 제공=한화에어로스페이스

한화에어로스페이스의 폭발물 탐지 로봇. 제공=한화에어로스페이스

한화에어로스페이스는 방위사업청과 약 2700억 원 규모의 '폭발물 탐지제거로봇' 양산 계약을 맺었다고 8일 밝혔다. 원격으로 지뢰를 탐지하고 급조폭발물(IED)을 탐지 및 제거하는 임무를 수행한다. 대한민국군에 국산 국방 로봇이 전력화되는 첫 사례기도 하다.

올해부터 양산하는 폭발물 탐지제거로봇은 다양한 작전 상황에 맞춰 모듈을 교체해 투입할 수 있다. 기본 탑재된 집게 조작팔과 감시 장비는 360도 모든 방향에서 위험물을 다룰 수 있다. 작전 상황에 따라 X-레이 투시기, 지뢰탐지기, 무반동 물포총, 산탄총, 케이블 절단기, 유리창 파쇄기 등도 부착해 활용할 수 있다.


그동안 지뢰 탐지는 장병들이 직접 지뢰탐지기를 사용하고, 제거조가 투입돼 급조폭발물을 제거해야 했다. 외국산 로봇도 사용하지만 소수에 불과한 실정이다. 정부는 무인화되는 전장 양상과 기술 발전 상황을 고려해 한화에어로스페이스와 함께 2017년 폭발물 탐지제거로봇 탐색 개발에 착수했으며, 2023년 체계개발을 완료했다.


한화에어로스페이스 관계자는 "정부와 함께 기존 다목적무인차량에서 쌓아온 다양한 무인화 기술 역량을 결집해 이뤄낸 성과로 대한민국의 국방력 강화는 물론 향후 해외시장 진출도 적극적으로 모색하겠다"고 말했다.




양낙규 군사 및 방산 스페셜리스트 if@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

