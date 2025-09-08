李대통령, 여야 지도부와 오찬 회동

이재명 대통령이 8일 서울 용산 대통령실에서 여야 지도부 오찬 회동을 계기로 정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표가 악수하는 모습을 보며 밝게 웃고 있다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



