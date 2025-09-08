영양군, “사용하지 않는 약, 폐의약품 수거함에 버려주세요”

입암면 외 4개면 분회경로당 폐의약품 수거함 설치

경북 영양군은 8일 가정 내 방치 중인 폐의약품의 안전한 회수를 위해 입암면, 일월면, 청기면, 석보면, 수비면 분회경로당 5개소에 폐의약품 수거함을 설치했다.

폐의약품이란 가정에서 먹다 남은 약 혹은 유효기간이 지났거나 변질, 부패 등으로 사용할 수 없는 의약품 등을 의미한다.

가정 내 폐의약품이 방치될 경우 약물 오남용과 부작용 발생 우려가 높으며 무분별하게 버려질 경우 생태계 교란 등 환경오염으로 이어지게 돼 안전한 수거와 관리가 요구된다.

영양군은 기존 보건의료기관(14개소), 약국(4개소), 행정복지센터(6개소), 영양읍 경로당(39개소)에 폐의약품 수거함을 설치 운영해 왔으며 고령층 출입이 빈번, 접근성이 용이한 경로당에 설치함으로써 어르신들의 이용 편의 증대와 지역주민들이 사용하지 않는 폐의약품을 쉽게 가져올 수 있도록 했다.

폐의약품이 발생하면 유리·플라스틱 용기, 종이상자 등은 자체 분리수거 후 내용물만 분류해 알약, 가루약, 시럽 등을 각각 구분해 폐의약품 수거함이 비치돼 있는 보건기관, 약국, 읍면 사무소, 설치된 경로당에 가져가면 된다.

오도창 군수는 '가정 내 방치 중인 폐의약품을 안전하게 수거해 의약품 오남용 예방과 환경보호에 만전을 기할 것'이라며 군민들의 적극적인 폐의약품 수거 참여를 당부했다.

폐의약품 수거함을 경로당에 확대 설치한 영양군. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 김귀열 기자 mds7242@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>