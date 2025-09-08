본문 바로가기
전주시, '이동형 아트마켓' 최은 작가 개인전

호남취재본부 김우관기자

입력2025.09.08 11:43

오거리문화광장서 오는 9~21일 진행

전북 전주시는 오는 9~21일 오거리문화광장에서 '2025 전주 이동형 아트마켓'의 다섯 번째 전시인 최은 작가 개인전이 열린다고 8일 밝혔다.

전주시청 전경. 전주시 제공

전주시청 전경. 전주시 제공

최은 작가는 전주에서 활발히 활동 중인 서양화 분야의 작가로, 대표적인 작품으로 '심상', '수국' 등이 있다. 이번 전시는 '내가 차오르는 순간'을 주제로 진행될 예정이다.


이와 관련 '전주 이동형 아트마켓'은 지역작가들에게는 전시 및 홍보 기회를 제공하고, 시민들에게는 가깝고 친숙한 장소에서 문화예술을 향유할 수 있도록 만들기 위해 기획됐다.

올해는 지난 4월부터 지역작가 8명이 순차적으로 전시를 진행하고 있으며, 이번 최은 작가의 개인전에 이어 이수아·매드김·노진아 작가의 전시가 순차적으로 진행될 예정이다. 매주 월요일은 휴관일이다.


시 관계자는 "이동형 아트마켓은 지역 예술가들이 시민들에게 직접 작품을 선보일 기회를 제공해 지역 문화예술 활성화에 기여하고 있다"며 "하반기에도 다양한 전시를 통해 시민들이 일상에서 예술을 향유할 기회를 확대하고, 전주의 문화적 다양성을 널리 알리겠다"고 말했다.




호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
