[오늘의 신상]투썸플레이스, 태극당과 손잡고 한정판 신제품

한예주기자

입력2025.09.08 13:11

케이크·모나카·선물세트 선봬

투썸플레이스가 추석을 앞두고 서울에서 가장 오래된 빵집 '태극당'과 손잡고 한정판 협업 신제품을 출시한다고 8일 밝혔다.


태극당을 상징하는 '딸기 모양 젤리'를 올린 '투썸 X 태극당 케이크'와 태극당의 시그니처 디저트 '아이스 모나카'를 재해석한 모나카 2종 '모나카 우유 맛', '모나카 딸기 초코 맛'을 선보인다.

선물 세트 2종인 '종합 과자 선물세트', '오란다 선물세트'도 함께 선보인다. '종합 과자 선물세트'는 태극당의 시그니처 전병(무궁화 땅콩 전병, 서울 김 전병)과 국산 쌀, 보리, 유기농 조청을 더한 '정통 오란다', 투썸에서만 만날 수 있는 '씨앗 오란다'가 함께 구성돼 있다. '씨앗 오란다'는 해바라기씨, 호박씨, 호두, 아몬드를 넣어 씨앗 호떡의 맛을 구현한 것이 특징이다. '오란다' 2종은 단품으로도 만나볼 수 있다.

태극당과 함께 선보인 한정판 컬래버 제품. 투썸플레이스

투썸플레이스 관계자는 "이번 협업은 한국식 디저트 문화를 대표하는 태극당과 프리미엄 디저트 카페를 대표하는 투썸플레이스가 만났다는 점에서 의미가 크다"며 "태극당의 시그니처 제품에 투썸의 기획력을 더한 이번 한정판은 고객들에게 새로운 경험을 선사하고, 추석 선물로도 좋은 선택이 될 것으로 기대한다"고 말했다.


한편, 이번 협업 제품은 전국 투썸플레이스 매장에서 만나볼 수 있으며, 매장별 판매 여부는 상이할 수 있다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr


