임영웅 담은 하나뿐인 카드…하나은행·카드, 'HERO 체크카드' 출시

구독 서비스·쇼핑·생활요금 등 월 통합 최대 2만 하나머니 적립

이벤트 기간 중 매월 5만원 이상 결제 시, 임영웅·영웅시대·하나금융그룹 이름으로 기부 예정

안마의자, 이동식 TV, 공기청정기, 마사지기, 건강기능식품 등 풍성한 경품 이벤트 진행



하나은행과 하나카드는 손님들께 다양한 적립 혜택과 특별한 기부 경험을 제공하기 위해 가수 임영웅의 사진을 담은 'HERO 체크카드'를 출시했다고 8일 밝혔다.

'HERO 체크카드'는 손님들이 일상에서 카드 사용을 통해 즐거움을 누릴 수 있도록 분야별로 다양한 적립 혜택을 제공한다. ▲멜론·유튜브·넷플릭스 등 구독 서비스 결제 시 10% 적립 ▲대형마트·슈퍼마켓·백화점 등 쇼핑 결제 시 5% 적립 ▲통신요금·관리비 등 생활요금 결제 시 5% 적립 등 월 통합 최대 2만 하나머니가 적립된다.

또한, 임영웅의 선한 영향력을 담은 첫 번째 체크카드를 기념해 '특별한 기부 이벤트'를 실시한다. 내년 1월 31일까지 'HERO 체크카드'로 월 5만원 이상 결제 시 매월 1000원씩, 최대 5000원이 임영웅과 팬클럽 '영웅시대', 하나금융그룹의 이름으로 기부될 예정이다.

'HERO 체크카드' 출시를 기념해 풍성한 경품 이벤트도 마련했다. 오는 10월 10일까지 하나원큐를 통해 이벤트에 응모하고 5만원 이상 결제한 손님을 대상으로 ▲안마 의자(1명) ▲이동식 TV(2명) ▲공기청정기(3명) ▲목·어깨 마사지기(5명) ▲건강기능식품(100명) 등 추첨을 통해 푸짐한 경품을 제공하며, 1원 이상 결제한 모든 손님에게는 커피쿠폰을 증정한다.

'HERO 체크카드' 출시 기념 이벤트에 관한 자세한 내용은 하나은행 대표 모바일 앱 '하나원큐' 또는 하나은행 고객센터에서 확인할 수 있다.

하나은행 관계자는 "'HERO 체크카드'는 손님들이 일상생활에서도 다양한 적립 혜택을 누리면서 임영웅과 함께 기부에도 참여할 수 있는 하나뿐인 상품"이라며 "앞으로도 손님이 필요로 하는 차별화된 금융상품과 서비스를 지속적으로 선보이겠다"고 밝혔다.

한편, 하나금융그룹의 광고모델로 활동 중인 가수 임영웅은 오는 9월 20일 대전 월드컵경기장에서 열리는 대전하나시티즌 홈경기에 참석하여 시축자로 나서며, 하프타임 공연도 선보일 예정이다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



