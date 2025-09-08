라이나생명, 주지훈과 함께 새로운 광고 공개

라이나생명보험이 배우 주지훈을 모델로 한 신규 광고를 공개했다고 8일 밝혔다.

이번 광고는 라이나생명의 '맞춤 혁신' 상품과 서비스를 고객이 직접 경험하며 라이나만의 특별함을 느껴보기를 권유하는 메시지를 담고 있다.

라이나생명을 비롯한 라이나 3사는 지난해 '오직 당신에게 집중(Spotlight on YOU)'이라는 통합 브랜드 슬로건을 발표하며 고객 개개인에게 맞춘 '맞춤 혁신'을 실현하겠다는 각오를 밝힌 바 있다.

라이나생명보험이 배우 주지훈을 모델로 한 신규 광고를 공개했다. 라이나생명 AD 원본보기 아이콘

이번 광고 역시 '라이나생명은 언제나 당신에게 집중하고 있다'는 메시지를 전달하고자 한다. 초개인화된 건강 보험으로 차별화된 보장을 제공하는 '(무)라이나다이나믹 건강OK보험'과, 디지털 기반의 편리한 청구 자동화 서비스 '서류ZERO청구서비스'를 통해 라이나의 '맞춤 혁신'이 고객의 경험으로 이어지고 있음을 전하고 있다.

이번 광고 제작은 독창적인 연출과 B급 감성의 영상미로 주목받는 돌고래유괴단이 맡았다. 배우 주지훈의 이미지와 돌고래유괴단 특유의 감각적인 연출로 신선한 재미와 몰입도를 동시에 제공한다. 이번 광고는 온라인 채널을 통해 확인할 수 있다.

라이나생명 관계자는 "지난해 고객 중심 브랜드 철학과 맞춤 혁신의 약속을 전했다면, 올해는 실제 상품과 서비스로 구현된 내용을 보여주는 데 중점을 뒀다"며 "앞으로도 고객 한사람 한사람의 삶에 진정으로 집중하며 차별화된 경험을 제공하겠다"고 말했다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>