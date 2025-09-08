곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr
[속보]검찰총장 대행 "검찰 개명 위기, 우리 잘못에 기인…깊이 반성"
"미국선 불법인데 韓 합법…싸고 잘한다" 입소문에 '성지' 떠오른 한국
"쿠팡 들어갔더니 연 30억 찍었다"…'소상공인 졸업' 중소기업 성장 업체 1만개
"리사와 즐거운 시간 보냈다" 공개한 사업가…"믿을 수 없다" 반응 쏟아진 이유
충격적인 한국 택시 요금 日 현지에 보도…"또 나라망신"
전 남친 아내 행세하며 얻은 성관계 사진 유포한 30대 女 징역형
"백화점 VIP라운지 안부럽다"…올영서 70만원 쓴 2030 줄 세운 '이곳'
메르세데스-벤츠 회장 "한국, 정말 중요한 시장…11월 방한할 것"
"나도 저속노화 할래"…가격 두 배인데 매출 폭발한 '건강빵'
"회색티·검정 칠부바지" 입력했더니…실종자 찾아준 AI
'실리콘 포토닉스' 선점 나선 TSMC…"특허 출원 인텔 2배 이상"