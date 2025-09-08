"시어머니만 4명" 금융당국 대대적 개편에…안팎서 우려

금융위 국내금융정책 기능 재정경제부로 이관

금융위 간판내리고 금감위로 변경, 금감원에서는 금소원 분리

재경부·금감위·금감원·금소원 4곳으로 금융 기능 분리

시어머니만 4명되는 꼴…금융업계 걱정 커

윤호중 행정안전부 장관(오른쪽)과 한정애 더불어민주당 정책위의장이 7일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 제3차 고위당정협의회 결과 및 정부조직 개편 방안에 대해 발표하고 있다. 연합뉴스

국내 금융정책을 총괄해온 금융위원회가 17년 만에 해체된다. 금융정책 업무는 재정경제부로 옮겨가고 금융위는 금융감독위원회가 된다. 금융감독원에서는 금융소비자보호원이 분리된다. 당정은 소비자 보호 기능을 강화하고 국내 금융과 국제 금융의 일관성을 확보하기 위한 조직개편이라고 설명했다. 하지만 금융 감독 기관이 종전 2곳에서 4곳으로 늘면서 현장의 혼란은 피할 수 없을 것이라는 전망이 나온다.

17년 만에 간판 내리는 금융위, 금소원은 금감원에서 분리

더불어민주당과 정부는 7일 오후 고위당정협의회를 개최하고 이런 내용의 정부조직 개편안을 발표했다. 이날 발표에서 금융 부문의 핵심은 기획재정부 분리와 금융위 해체다. 당정은 기재부의 예산 기능을 떼서 기획예산처로 독립시키고, 기재부는 재정경제부로 개편해 금융위의 국내 금융정책 기능을 붙이기로 했다. 남은 금융위 조직은 금감위로 이름을 바꿔 금융 감독과 소비자 보호 등을 총괄한다.

금감원 산하에 있는 금융소비자보호처는 분리돼 금소원으로 신설된다. 이재명 정부가 지속해서 강조해온 금융소비자보호를 전담하는 조직이다. 금감위는 금감원과 금소원을 지도하는 역할도 한다. 금감위원장과 금감원장은 겸임하지 않을 예정이라 이억원 금융위원장 후보자가 금감위원장을 맡고 이찬진 금감원장은 그대로 남을 가능성이 높다.

금융위는 2008년 출범 이후 17년 동안 국내 금융 정책 수립과 감독 권한을 모두 행사했지만 이번 개편으로 전신인 금감위 체제처럼 감독 기능에 집중하는 조직으로 돌아가게 됐다. 여기에는 금융 정책과 감독 기능을 분리해야 견제와 균형이 제대로 이뤄질 수 있다는 시각이 반영됐다. 윤호중 행정안전부 장관은 전날 브리핑에서 "국내 금융과 국제 금융의 일관성을 확보하고 금융 위기에 효과적으로 대처하기 위해 금융위의 국내 금융기능을 재경부로 이관한다"고 설명했다.

서울 종로구 정부서울청사내 금융위원회 모습 연합뉴스

재경부-금감위-금감원-금소원 4곳으로 기능 분리, 시어머니만 4명 되는 꼴

당정의 설명에도 시장에서는 이번 개편안에 대한 우려의 목소리는 크다. 금융위와 금감원 2곳이었던 금융감독 기관이 향후 재경부와 금감위, 금감원, 금소원 등 4곳으로 늘면서 현장의 혼란과 간섭이 늘어날 가능성 때문이다.

금융지주의 한 고위 임원은 "기존에도 금융위와 금감원 양쪽의 규제를 다 받아야 했던 입장에서 이제 4곳으로 감독기관이 늘어나게 되면 일선 업무에 차질이 생기지 않을지 걱정이 된다"며 "특히 재경부의 경우 세종시에 있어서 왔다 갔다 하기가 여간 어려운 게 아닐 것 같다"고 우려했다.

금융 정책과 감독을 명확하게 분리하기 어렵다는 점도 큰 난관이다. 예를 들어 정부가 추진 중인 모험자본 공급 활성화 방안은 신산업 지원과 자금 배분 측면에서 정책에 해당하지만, 이를 실행하려면 금융사의 위험가중치 조정 등 감독 권한이 뒤따라야 한다. 가계부채 관리도 큰 틀은 정책 라인이 짜야 하지만, 세부 규제와 이행 점검은 감독기관이 담당해야 한다.

금융위가 강하게 추진했던 국내 금융정책 기능이 재경부로 옮겨 가면서 동력이 약해질 것이라는 예상도 있다. 시중은행의 한 관계자는 "금융위가 정책과 감독 기능을 총괄하면서 6·27 부동산 대책과 같이 강한 규제정책이 나올 수 있었는데 재경부가 과연 이런 역할을 할 수 있을지 의구심이 든다"고 말했다.

신설되는 금감위의 규모가 어느 정도인지, 재경부로 내려가는 금융위 직원은 얼마나 될지 결정되지 않았다는 점도 향후 혼선 가능성을 높인다. 이창규 행안부 조직국장은 "아직 금감위 조직 규모는 결정되지 않았다"며 "금융위에서 금융 정책 기능과 감독 기능을 구분해야 하는데 향후 금융위와 협의를 해서 이 부분을 조정해 나갈 것"이라고 말했다.

금감원과 금소원의 분리를 두고서도 논란이 불가피할 전망이다. 정부가 금소원에 각종 검사나 제재권을 부여할 수 있다고 밝히면서 금감원과 금소원의 권한 다툼도 발생할 가능성이 있다. 금감원 직원들이 금소원 분리를 크게 반대하는 것도 넘어야 할 벽이다. 금감원 직원들은 최근 여러 차례 성명서를 내고 "금소원을 신설하면 금감원과 업무가 중복될 가능성이 높아 효율성이 떨어진다"며 금소원 신설을 반대해왔다.

금감원 내부에서 금융소비자보호처가 일종의 비인기 부서라는 점도 내부 혼란 가능성을 높인다. 조직개편에 따라 수백명의 직원들이 금소원으로 나가야 하는데 이를 선발하는 과정에서 상당한 진통이 예고된다. 금감원의 한 직원은 "금융소비자보호처는 주로 민원을 담당하기 때문에 업무 부담이 상당하고, 소속 직원들이 고생한다"며 "금소원으로 분리되면 소속 직원들은 민원만 계속 담당해야 하는데 누가 이를 쉽게 받아들일 수 있을지 모르겠다"고 밝혔다.





