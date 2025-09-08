본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

정당

자진 사퇴 46일만에 SNS 올린 강선우 "5년 몸담은 복지위서 외통위로 새 여정 시작"

방제일기자

입력2025.09.08 08:09

수정2025.09.08 08:27

시계아이콘00분 52초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

자진 사퇴 이후 46일만에 SNS 활동 재개
5년간 몸담았던 보복위 떠나 외통위로 옮겨

'보좌진 갑질 논란'으로 낙마한 강선우 더불어민주당 의원이 5년간 몸담았던 국회 보건복지위원회를 떠나 외교통일위원회로 자리를 옮겼다. 7일 강 의원은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "국회 보건복지위원회에서 외교통일위원회로 옮겨 새로운 여정을 시작한다"며 "이재명 대통령께서 사임하신 후 공석이었던 외통위원 자리로 보임하게 됐다"고 했다.

강선우 더불어민주당 의원. 강선우 페이스북

강선우 더불어민주당 의원. 강선우 페이스북

AD
원본보기 아이콘

이어 강 의원은 장애인, 의료 취약 계층, 학대 피해 아동 등을 언급하면서 "보건복지위원으로서의 날들은 그 얼굴들, 그 삶들, 그 고통과 '연대'하려 발버둥 쳤던 시간이었다"고 적었다. 그러면서 강 의원은 SNS에 노무현 전 대통령이 생전에 남긴 글을 인용하기도 했다. 노 전 대통령은 "공동체를 파괴하는 시장이 아니라 모든 사람의 복지와 행복을 위한 시장이 돼야 한다"며 "그런 뜻에서 지금도 나는 방명록에 서명할 때 사람 사는 세상이라는 문구를 즐겨 쓴다"고 한 바 있다.


나아가 이 대통령이 지난달 29일 제39회 국무회의에서 한 발언도 언급한 강 의원은 '외교도 결국 사람이 하는 일이고 국익을 지키려면 마음을 얻어야 한다'며 "국제사회에 말을 걸고, 마음을 얻는 외교에 제 진심과 최선을 다하겠다"고 했다. 강 의원이 SNS에 글을 올리는 등의 활동은 '보좌관 갑질 논란'으로 여성가족부 장관 후보자에서 사퇴한 이후 46일 만이다.

앞서 강 의원은 이재명 정부 초대 여성가족부 장관 후보자로 지명됐다가, 인사청문 과정에서 보좌진 갑질 논란 등이 불거져 지난 7월 23일 자진해서 사퇴한 바 있다. 당시 강 의원은 페이스북을 통해 "그동안 저로 인해 마음 아프셨을 국민께 사죄의 말씀을 올린다"며 "저를 믿어주시고 기회를 주셨던 이재명 대통령님께도 한없이 죄송한 마음뿐"이라고 했다. 서울지방고용노동청 서울 남부지청은 최근 강 의원에 대한 직장 내 괴롭힘 진정 사건을 '법 적용 제외'로 종결한 것으로 알려졌다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"코스피 5000 간다" 상반기 수익률 1위 출발했는데…실망감에 갇힌 박스피[이재명 정부 100일] "코스피 5000 간다" 상반기 수익률 1위 출발했는데... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"백화점 VIP라운지 안부럽다"…올영서 70만원 쓴 2030 줄 세운 '이곳'

콜드플레이 콘서트 '불륜' 걸린 여성 임원, 결국…

"나도 저속노화 할래"…가격 두 배인데 매출 폭발한 '건강빵'

"회색티·검정 칠부바지" 입력했더니…실종자 찾아준 AI

'블핑 리사와 셀카' 올린 사업가, 논란 왜?

'실리콘 포토닉스' 선점 나선 TSMC…"특허 출원 인텔 2배 이상"

파운드리 전유물서 D램으로…'하이 NA EUV' 초미세 공정 경쟁 불붙었다

새로운 이슈 보기