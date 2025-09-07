본문 바로가기
Dim영역
부동산
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

정책

"집 산 돈 어디서 나왔는지 추적한다"…해외대출·가상화폐 자금조달 명시

최대열기자

입력2025.09.07 16:52

수정2025.09.07 17:29

시계아이콘00분 53초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

9·7 주택공급 확대방안
정부 "시장감독 기능 강화"

정부가 주택공급 대책의 일환으로 관계 기관으로 구성된 조직을 신설하는 등 시장 감독 기능을 강화하기로 했다. 시장 특성상 소수 특이거래가 적잖은 영향을 끼칠 수 있는 데다 투명성을 낮출 수 있다고 판단해서다.


신설을 검토 중인 조직은 국토교통부를 비롯해 금융위원회, 국세청, 금융감독원 등을 중심으로 한다. 수사 권한을 가진 경찰청도 참여한다. 기획부동산이나 허위매물 등과 관련해 처벌 근거를 마련하는 한편 필요하다고 판단하면 경찰, 지자체 특사경 등과 공조해 합동 단속에 나설 방침이다.

이상경 국토부 1차관은 7일 주택공급 확대방안 브리핑에서 "과거부터 있던 부동산 특별사법경찰(특사경)도 보완하고 국토부나 국세청, 금융위 모니터링(감시체계) 연계성을 보완할 수 있을 것으로 본다"며 "신설 조직의 구체적 명칭이나 형태는 현재 결정된 바 없고 협의를 마무리하는 대로 공개하겠다"라고 말했다.


서울 남산에서 바라본 마포구 아파트 단지 전경. 2025.06.27 윤동주 기자

서울 남산에서 바라본 마포구 아파트 단지 전경. 2025.06.27 윤동주 기자

AD
원본보기 아이콘

위법 의심사례에 대해선 관계기관에 통보 후 기관별 조치 결과를 정례적으로 공유하기로 했다. 결과를 분석해 향후 이상거래 조사대상을 선별할 때 정확도를 높일 수 있을 것으로 정부는 내다봤다. 선제적으로 대처하기 위해 전세사기 등 부동산 관련 불법행위 정황이나 패턴을 인공지능(AI) 기술을 활용해 분석하는 시스템도 한층 개선하기로 했다.


주택 매매계약 신고관리를 강화하기 위해 공인중개사가 신고할 때 계약서와 계약금 입금 증빙자료 제출을 의무화한다. 시행규칙 개정만으로 가능하다. 20억원 이상 고가주택 신고가 거래 등에 대해선 집중조사를 진행하는 한편 서울 아파트를 대상으로 하고 있는 현장점검·기획조사 범위를 수도권 과열지역으로 넓힌다. 현재 2차 조사(올해 3~4월 신고분)를 하고 있으며 연말까지 총 6차 조사까지 할 예정이다.

자금조달계획서에 적는 대출유형에 '사업자 대출' '해외 금융기관 대출' 등을 추가하고 자기자금 항목을 주택·토지, 임대보증금, 가상화폐 매각대금 등으로 세분화하기로 했다. 현재는 투기과열지구에서만 자금조달계획서나 증빙서류가 의무화돼 있는데 이를 토지거래허가구역으로 넓히는 방안도 추진된다.

"집 산 돈 어디서 나왔는지 추적한다"…해외대출·가상화폐 자금조달 명시 원본보기 아이콘




최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"쿠팡 들어갔더니 연 30억 찍었다"…'소상공인 졸업' 중소기업 성장 업체 1만개 "쿠팡 들어갔더니 연 30억 찍었다"…'소상공인 졸... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"나도 저속노화 할래"…가격 두 배인데 매출 폭발한 '건강빵'

'블핑 리사와 셀카' 올린 사업가, 논란 왜?

'2.5조' 미국 파워볼 복권, 드디어 잭폿 터졌다… 2명 당첨

"왼쪽이 좋아요"…잘 때 눕는 방향이 건강에 영향 미친다

명동→홍대 45000원…日 취재진에 딱 걸린 바가지 택시

"맥북 음질과 혼동, 말이 돼?"…난리난 다이소 '5000원 스피커'

의회 승인없이 군사작전까지?…트럼프, '의회패싱' 갈수록 심화

새로운 이슈 보기