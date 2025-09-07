세종시, 2025 양성평등주간 기념행사 열려

함께 존중·행복한 '양성평등 도시 세종'

사진=보건복지국 인구여성가족과 제공 AD 원본보기 아이콘

세종시가 6일 세종시민체육관서 '2025 양성평등주간 기념행사'를 진행했다.

양성평등주간은 매년 9월 1일부터 7일까지, 양성평등기본법에 따라 양성평등 실현을 촉진하고 국민적 관심을 높이기 위해 제정됐다.

올해 행사는 시민과 기관·단체 관계자 등 300여 명이 참석해 양성평등 가치 확산과 실천 의지를 다졌다. 이날 기념식은 종촌중학교 동아리 '리고'가 수어 뮤지컬을 선보였다.

특히 지역사회에서 양성평등의식 향상과 문화 확산, 여성의 사회참여 확대·권익증진 등 다양한 분야에서 헌신한 공로를 인정받은 유공자 6명에게 세종시장 표창도 수여됐다.

체험·홍보부스에서는 교제 폭력 예방 캠페인, 집안일 나누기 게임, 임신부 체험 등 다채로운 이벤트가 열려 큰 호응을 얻었고, 지역 여성단체·기관들은 양성평등 실천 홍보 활동을 펼치며 시민들과 소통했다.

이영옥 보건복지국장은 "양성평등은 단순히 남성과 여성의 권리를 넘어, 시민 모두가 존중받고 행복하게 살아가는 사회를 만드는 기반"이라며 "양성평등 문화를 생활 속에서 확산시키는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr





AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>